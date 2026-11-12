Внебиржевые размещения становятся в России одним из способов привлечь капитал для компаний за пределами технологического сектора. По данным исследования инвестиционной компании BITL, предоставленным «Инку», за январь — сентябрь 2026 года в 15 размещениях с раскрытыми результатами удалось привлечь 2,66 млрд рублей. На производство, туризм и потребительский бизнес пришлось 74% этой суммы.

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Исследование BITL охватывает 42 внебиржевых размещения, из которых в выборку для анализа вошли 17. Сумма 2,66 млрд руб. рассчитана по 15 размещениям с раскрытыми результатами. В нее входят в том числе незавершенные раунды и средства, привлеченные до 2026 года, поэтому ее нельзя считать объемом рынка за девять месяцев 2026 года. Данные также не означают, что вся сумма поступила именно от розничных инвесторов.

В выборку BITL вошли 17 размещений российских компаний с годовой выручкой от 50 млн руб., в которых могли участвовать частные инвесторы. Среди участников — производитель 3D-принтеров AM.Tech, производитель протезов StepLife, мясопереработчик «Икс Скаут», производитель упаковки «Петрокартон», отельный проект Ambient Park, сервис аренды апартаментов Keygo, яхтенная школа «Сила ветра» и ресторанный проект Meat_Coin.

На производство пришлось 40% раскрытого объема привлечений, на туризм и досуг — 20%, на потребительские товары и услуги — 14%. Еще 21% составили цифровые технологии, 5% — финтех. Средний объем одного размещения с раскрытыми результатами — 177,6 млн руб.

Почему бизнес выбирает этот инструмент

Внебиржевые размещения могут стать альтернативой банковскому кредитованию, особенно в условиях высоких ставок. В отличие от займа, привлеченный капитал не требует обязательных платежей по графику, но компания передает инвесторам долю в бизнесе.

«На рынке наблюдается смещение интереса от технологических компаний к реальному сектору, появляются участники из сегмента B2C», — отмечает в беседе с «Инком» Павел Охонин, партнер инвестиционной компании KAMA FLOW.

По его словам, потребительские бренды проще продвигать среди частных инвесторов: они знакомы аудитории и понятнее с точки зрения продукта. При этом многие компании сталкиваются с нехваткой оборотных средств, а привлечь финансирование от традиционных профессиональных фондов им бывает сложно.

Однако сам факт выхода на площадку еще не означает, что компания сможет собрать нужную сумму. По данным BITL, из 17 размещений семь завершились, десять на момент исследования продолжались. В девяти незавершенных раундах, по которым были известны целевые суммы и объем привлечений, удалось собрать в совокупности 29,4% от запланированного капитала. В шести завершенных размещениях с известными датами срок привлечения составлял от 26 до 435 дней.

Какие риски есть у инвесторов

Вложения в непубличные компании требуют самостоятельной проверки бизнеса. В отличие от публичных эмитентов, такие предприятия раскрывают меньше финансовой информации. По данным BITL, стоимость компании до привлечения капитала удалось установить для 14 из 17 участников исследования, а сведения о прибыли встречались заметно реже.

«Среди основных рисков — переплата за долю в компании, недостаточная прозрачность бизнеса и трудности с последующей продажей акций», — говорит Охонин.

Он советует до сделки изучить финансовое положение компании, проверить обоснованность прогнозов роста и выяснить, какие права получает инвестор, предусмотрены ли дивиденды и есть ли ограничения на продажу доли. Отдельно стоит оценить механизм выхода из капитала: даже если бизнес развивается успешно, найти покупателя на долю в непубличной компании может быть непросто.

Что это значит для бизнеса

Внебиржевые размещения могут стать дополнительным источником финансирования для компаний, которым сложно получить кредит или привлечь деньги профессиональных фондов. Но это не бесплатный капитал: предпринимателю придется поделиться долей и учитывать интересы новых совладельцев. Кроме того, подготовка к размещению требует времени и готовности раскрывать финансовую информацию.

Для инвесторов такой рынок открывает доступ к компаниям за пределами биржи, но предполагает более высокий уровень самостоятельной проверки. Следует оценивать не только перспективы роста бизнеса, но и его текущую финансовую устойчивость, условия сделки и возможность продать долю в будущем.

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