Компании преимущественно используют искусственный интеллект для автоматизации задач, а не для ускорения работы существующих сотрудников. К такому выводу пришла компания Anthropic, проанализировав использование своей ИИ-модели Claude. Отчет усиливает опасения по поводу возможного влияния ИИ на рынок труда.

Bernd Dittrich/Unsplash

Исследование Anthropic, основанное на анализе трафика API, используемого разработчиками и компаниями, показывает, что эти опасения не беспочвенны. Более трех четвертей (77%) случаев использования Claude были связаны с автоматизацией, и чаще всего ИИ полностью делегировали всю рабочую задачу.

Основными областями применения ИИ в бизнесе стали административные задачи и написание кода. Именно в этих сферах ИИ-инструменты от Anthropic, OpenAI и других разработчиков хорошо зарекомендовали себя. Например, алгоритмы способны самостоятельно писать и отлаживать код.

Глава Anthropic Дарио Амодеи ранее делал довольно мрачные прогнозы, заявляя, что ИИ уже через год сможет сам писать 100% программ, которые сегодня пишут люди. Новый отчет, по сути, подкрепляет эти слова данными. Глава отдела экономики Anthropic Питер МакКрори отметил, что пока неясно, вызван ли рост автоматизации новыми возможностями моделей или просто растущим доверием людей к LLM.

Несмотря на то, что отчет указывает на явную тенденцию к автоматизации, в Anthropic заявляют, что пока рано делать окончательные выводы о последствиях.

«Эти данные показывают, что происходит нечто новое», — сказала глава по внешним связям Сара Хек. Тем не менее, для рынка труда это тревожный сигнал, указывающий на необходимость переосмысления ролей и навыков в эпоху ИИ.

