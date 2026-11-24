Московский рынок новостроек постепенно смещается в сторону более дорогих сегментов: девелоперы сокращают вывод проектов комфорт-класса и активнее работают с бизнес-классом. При этом массовое жилье с рынка не исчезло, но его доля в предложении заметно уменьшилась. Для покупателей это означает меньше выбора в нижнем ценовом диапазоне и необходимость внимательнее разбираться, за что именно они платят.

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По данным аналитической компании «Метриум», за пять лет — с октября 2021-го по октябрь 2026 года — доля комфорт-класса в предложении московских новостроек сократилась с 45% до 22%. Доля бизнес-класса за тот же период выросла с 39% до 50%, а премиального жилья — с 8% до 23%. Средняя цена квадратного метра в бизнес-классе достигла 573,6 тыс. руб., увеличившись за год на 10,6%, а за пять лет — на 50%.

Сокращается и предложение новых проектов массового сегмента. По данным агентства «Бест-Новострой», в октябре 2026 года в старой Москве не вышло ни одной новостройки массового сегмента. За год предложение в нем сократилось на 17%, до 10,1 тыс. лотов. При этом в бизнес-классе за месяц появилось два новых проекта.

Почему девелоперы уходят в более дорогие сегменты

О тенденции говорит и Дмитрий Рогатых, генеральный директор московского направления «Группы Аквилон». В интервью изданию «Московская перспектива» он заявил, что коммерческие застройщики в столице будут переориентироваться на бизнес-класс, а комфорт-класс сохранится преимущественно в Новой Москве и Подмосковье.

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По мнению Рогатых, дело не только в позиционировании проектов. Из-за высокой себестоимости строительства девелоперам приходится предлагать покупателям больше характеристик и объяснять, чем оправдана стоимость жилья. Многие решения, которые раньше считались преимуществом бизнес-класса, теперь воспринимаются как стандарт.

Однако статистика показывает не исчезновение массового сегмента, а изменение его положения на рынке. В марте 2026 года «Коммерсантъ» со ссылкой на данные SIS Development писал, что средняя цена квадратного метра в стандарт- и комфорт-классах старой Москвы достигла 418 тыс. руб. — это 77% от стоимости квадратного метра в бизнес-классе. Годом ранее соотношение составляло 71%. Аналитики связывали сближение цен с вымыванием наиболее дешевых квартир и сокращением числа новых проектов комфорт-класса.

При этом границы между классами не всегда очевидны покупателю. Само по себе позиционирование жилого комплекса как бизнес-класса еще не объясняет, какие дополнительные характеристики получает владелец квартиры и насколько они оправдывают разницу в цене.

Что это значит для бизнеса

Для девелоперов смещение в сторону бизнес-класса — способ работать с более дорогим продуктом в условиях высокой себестоимости строительства. Но это повышает требования к проектированию, инфраструктуре и качеству исполнения, поскольку покупателю недостаточно просто присвоить дому более высокий класс, ему нужно показать конкретные преимущества.

Для покупателей же сокращение массового предложения означает, что найти квартиру с относительно доступным бюджетом в старой Москве становится сложнее. При выборе жилья стоит смотреть не только на класс в рекламных материалах, но и на стоимость квадратного метра, планировки, инженерные решения, благоустройство и инфраструктуру. Чем дороже становится рынок, тем важнее понимать, за какие именно характеристики покупатель доплачивает.

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