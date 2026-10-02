С 2027 года у регионов появится дополнительный стимул выявлять неучтенную недвижимость и ошибки в ЕГРН. ФНС будет передавать данные о налоговых поступлениях, на основе которых Роскадастру смогут выплачивать до 50% дополнительных доходов бюджета. Для собственников исправление сведений может обернуться ростом налога.

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Проверять будут площадь, границы и другие характеристики квартир, домов и земельных участков. Внимание могут привлечь незарегистрированные пристройки, мансарды, гаражи и хозяйственные постройки, а также участки с ошибками в границах или назначении. После корректировки данных налоговая база может увеличиться.

Риск выше для недвижимости со старыми документами. В реестре могут быть неточности в площади, этажности, назначении объекта или параметрах земли. На сумму налога влияет и кадастровая стоимость. В отдельных случаях после исправления данных платеж может вырасти в несколько раз, отмечают эксперты.

При этом выявленная ошибка не означает автоматического перерасчета. Для изменения сведений потребуются подтверждающие документы, технический или межевой план, результаты обследования либо решение уполномоченного органа. Собственник сможет ознакомиться с расхождениями и оспорить их.

Чтобы избежать неожиданного роста платежа, собственникам стоит заранее сверить данные ЕГРН с документами на недвижимость и налоговым уведомлением. Проверить нужно площадь, кадастровую стоимость, границы участка, назначение объекта и сведения о постройках. Ошибки можно исправить через Росреестр или МФЦ.

При этом сотрудники Роскадастра не получают права беспрепятственно входить в жилые помещения. Принудительный доступ возможен только в установленных законом случаях или по решению суда. Главный финансовый риск для собственника возникает после уточнения характеристик объекта, если из-за этого увеличивается налоговая база.

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