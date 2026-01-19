Российские компании резко сократили планы по расширению штата. По итогам ноября 2025 года работодатели внесли в службы занятости потребность всего в 1,6 млн работников. Это минимальный показатель за последние шесть лет и на 13% меньше, чем годом ранее, пишут «Известия».

Gabrielle Henderson/Unsplash

Параллельно с сокращением спроса бизнес меняет подход к закрытию кадровых потребностей. В условиях экономической неопределенности компании все чаще отказываются от массового найма в пользу внутренней оптимизации.

Как пояснила профессор Финансового университета Юлия Долженкова, работодатели предпочитают не расширять штат, а закрывать потребности за счет повышения эффективности труда и перераспределения функций между сотрудниками. Дополнительными инструментами стали аутсорсинг бизнес-процессов и привлечение самозанятых для выполнения конкретных задач.

Этот сдвиг особенно заметен в крупном бизнесе, включая компании с госучастием. Период повышенного спроса на специалистов сменился кадровой оптимизацией, причем этот процесс начался не с малого, а с крупных игроков, отметил экономист Андрей Бархота.

Изменение стратегии найма подтверждают и данные рекрутингового рынка. Сервисы фиксируют, что компании все реже используют службы занятости как основной канал, переходя к прямому поиску через профессиональные сообщества, рекомендации и работу с проверенными подрядчиками. По словам управляющего партнера Main Division Андрея Глушкина, особенно это характерно для проектных отраслей, где вместо постоянного расширения штата бизнес формирует команды под конкретные задачи.

В результате за год число вакансий на открытом рынке сократилось на 12%, а количество активных резюме, напротив, выросло на 19%. Это привело к усилению конкуренции: hh-индекс (соотношение резюме к вакансиям) в декабре 2025 года вырос почти до девяти против пяти годом ранее.

Наиболее заметно сократился спрос в сферах, где бизнес активно оптимизирует издержки: управление персоналом, IT, инвестиции и консалтинг, ритейл и логистика. В IT-секторе, по данным SuperJob, количество вакансий упало на 13%, а фокус сместился на узких экспертов в области ИИ и кибербезопасности.

При этом безработица остается на исторически низком уровне — 2,1%. Однако изменение баланса на рынке начинает влиять на динамику зарплат. Аналитики прогнозируют, что в 2026 году рост номинальных окладов замедлится до 6–7% после 14% в 2025-м.

Эксперты ожидают, что в 2026 году тенденция к плавному охлаждению рынка труда сохранится. Бизнес будет искать баланс между кадровым дефицитом в ключевых областях и необходимостью повышать эффективность в условиях замедления экономического роста и растущей автоматизации процессов.