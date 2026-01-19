Новости

Бизнес массово перестал нанимать сотрудников

Российские компании резко сократили планы по расширению штата. По итогам ноября 2025 года работодатели внесли в службы занятости потребность всего в 1,6 млн работников. Это минимальный показатель за последние шесть лет и на 13% меньше, чем годом ранее, пишут «Известия».

Gabrielle Henderson/Unsplash

Параллельно с сокращением спроса бизнес меняет подход к закрытию кадровых потребностей. В условиях экономической неопределенности компании все чаще отказываются от массового найма в пользу внутренней оптимизации.

Как пояснила профессор Финансового университета Юлия Долженкова, работодатели предпочитают не расширять штат, а закрывать потребности за счет повышения эффективности труда и перераспределения функций между сотрудниками. Дополнительными инструментами стали аутсорсинг бизнес-процессов и привлечение самозанятых для выполнения конкретных задач.

Этот сдвиг особенно заметен в крупном бизнесе, включая компании с госучастием. Период повышенного спроса на специалистов сменился кадровой оптимизацией, причем этот процесс начался не с малого, а с крупных игроков, отметил экономист Андрей Бархота.

Изменение стратегии найма подтверждают и данные рекрутингового рынка. Сервисы фиксируют, что компании все реже используют службы занятости как основной канал, переходя к прямому поиску через профессиональные сообщества, рекомендации и работу с проверенными подрядчиками. По словам управляющего партнера Main Division Андрея Глушкина, особенно это характерно для проектных отраслей, где вместо постоянного расширения штата бизнес формирует команды под конкретные задачи.

Прочитайте также

Вакансии тают, резюме растут: новая реальность российского рынка труда

В результате за год число вакансий на открытом рынке сократилось на 12%, а количество активных резюме, напротив, выросло на 19%. Это привело к усилению конкуренции: hh-индекс (соотношение резюме к вакансиям) в декабре 2025 года вырос почти до девяти против пяти годом ранее.

Наиболее заметно сократился спрос в сферах, где бизнес активно оптимизирует издержки: управление персоналом, IT, инвестиции и консалтинг, ритейл и логистика. В IT-секторе, по данным SuperJob, количество вакансий упало на 13%, а фокус сместился на узких экспертов в области ИИ и кибербезопасности.

При этом безработица остается на исторически низком уровне — 2,1%. Однако изменение баланса на рынке начинает влиять на динамику зарплат. Аналитики прогнозируют, что в 2026 году рост номинальных окладов замедлится до 6–7% после 14% в 2025-м.

Эксперты ожидают, что в 2026 году тенденция к плавному охлаждению рынка труда сохранится. Бизнес будет искать баланс между кадровым дефицитом в ключевых областях и необходимостью повышать эффективность в условиях замедления экономического роста и растущей автоматизации процессов.

Темы
бизнес работа Россия