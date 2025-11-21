За последний год на российском рынке труда количество вакансий сократилось на 15%, в то время как число резюме выросло на 19%. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob, которые приводит ТАСС.

Freepik

Аналитики связывают эту тенденцию с переходом компаний к более взвешенной кадровой политике. Бизнес активно оптимизирует расходы, отказываясь от нерентабельных проектов и расставаясь с нерезультативными сотрудниками. Вместо практики найма «кого угодно» компании перешли к скрупулезному отбору кандидатов.

Под сокращения в первую очередь попадают сотрудники, чья работа состоит из простых, повторяющихся операций, а также те, у кого размыты обязанности или высокая зарплата не подкреплена уникальными навыками.

Например, в IT-сфере наблюдается переизбыток juniors-специалистов при острой нехватке высококлассных профессионалов (архитекторов, senior-разработчиков и т.д.).

Текущие опросы показывают, что массовые сокращения проводятся в 1% компаний, а еще 2% планируют такие меры в ближайшее время.

При этом эксперты подчеркивают, что компании не готовы полностью отказываться от человеческих ресурсов. Демографическая ситуация и риски потери квалифицированных кадров заставляют работодателей инвестировать не только в технологии, но и в развитие собственного персонала.

Ярким примером проводимой оптимизации стало заявление главы Сбера Германа Грефа о планах сократить к 2026 году 20% персонала, признанного неэффективным с помощью анализа ИИ.