Российские университеты получили от бизнеса 42,3 млрд руб. на образовательную деятельность в 2024 году, что на 13,5% больше, чем в 2023-м. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования Центра экономики непрерывного образования (ЦЭНО) РАНХиГС на основе статистических данных Министерства науки и высшего образования.

Unsplash

Особый прирост отмечен в программах магистратуры и специалитета — вложения бизнеса увеличились на 41,7% и достигли 8,6 млрд руб. На бакалавриат компании направили 9,8 млрд руб., что на 37,1% выше показателя предыдущего года.

Директор ЦЭНО РАНХиГС Татьяна Клячко пояснила, что организации чаще всего поддерживают стипендии, включая именные, которые превышают государственные академические. Кроме того, заключаются целевые контракты со студентами старших курсов для оплаты дополнительных курсов, что позволяет бизнесу готовить специалистов под свои нужды.

Общий объем средств на образовательную деятельность вузов в 2024 году составил 984,8 млрд руб., показав рост на 9,1% к 2023 году. В структуре доминируют средства совокупного бюджета (589,6 млрд руб., или 59,87%), за ними следуют поступления от населения (309 млрд руб., 31,4%) и от иностранных студентов (40,2 млрд руб., 4,1%). Доля организаций осталась небольшой — 4,3%, а прочие источники не превысили 1%. По словам Татьяны Клячко, вклад бизнеса в бакалавриат составляет всего 2% от общего финансирования этого уровня, а в магистратуру и специалитет — 3%.

Заведующий лабораторией «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов связывает динамику с укреплением связей между вузами и индустрией. Государственные корпорации и предприятия заключают договоры на подготовку кадров, обеспечивая себе специалистов с нужными компетенциями, а университетам — дополнительные доходы.

Российские компании также чаще стали инвестировать в научные исследования и разработки университетов. В 2023 году компании профинансировали 25,5% исследований в секторе высшего образования (45,6 млрд руб., +3,7 млрд руб. к 2022 году), что на 8,2% превысило общие затраты (178,9 млрд руб.).