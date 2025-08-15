Шесть российских вузов получили гранты на создание специализированных стартап-студий нового типа. Эти структуры займутся системным выводом на рынок технологических бизнесов, основанных на перспективных научных разработках. Подробности — в распоряжении «Инка».

Peoplecreations/Freepik

Среди победителей конкурса, организованного Фондом инфраструктурных и образовательных программ совместно с Минобрнауки, оказался Сеченовский университет, которому выделено 300 млн руб. на развитие биомедицинских проектов.

Стартап-студии работают по принципиально новой схеме, сочетая инвестиционные функции с непосредственным участием в создании бизнесов. Их основная задача заключается в системном поиске, валидации и масштабировании перспективных научных разработок.

В отличие от традиционных акселераторов, такие структуры самостоятельно формируют бизнес-гипотезы, привлекают отраслевых партнеров на ранних стадиях и сопровождают проекты на всех этапах жизненного цикла.

Стартап-студия Сеченовского университета сосредоточится на коммерциализации медицинских инноваций. Приоритетными направлениями станут разработка медицинского оборудования, создание биосовместимых материалов, цифровые решения для реабилитации и технологии фармацевтического производства.

Для ускоренного вывода продуктов на рынок предусмотрен доступ к уникальной исследовательской инфраструктуре университета, включающей испытательные центры и клинические базы.

Представители университета подчеркивают, что новый подход предполагает переход от точечной поддержки стартапов к их системному производству. По их словам, студия будет не просто обучать основам предпринимательства, а полноценно участвовать в создании компаний, принимая на себя часть предпринимательских рисков.

В рамках федеральной инициативы планируется создать сеть из 50 подобных студий к 2030 году. На текущий момент 21 действующая структура уже курирует 380 перспективных технологических проектов, вызывающих интерес у крупных промышленных игроков.