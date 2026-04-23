Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой поддержать поэтапное повышение НДС на зарубежные товары до 22% к 2029 году. Инициативу подписал президент организации Алексей Москаленко. В аппарате правительства сообщили, что обращение пока не поступало.

Поводом для обращения стали разногласия между ведомствами. Минпромторг предлагает установить ставку 22% уже с 2027 года, тогда как Минфин выступает за постепенное повышение. Изначально Минфин предлагал повысить ставку с 5% в 2027 году до 20% в 2030-м, позже параметры пересмотрели — с 7% в 2027 году до 22% к 2029-му. Согласованного решения пока нет.

В АПЭТ считают, что резкое введение полной ставки приведет к росту цен и сокращению ассортимента. В CDEK Shopping оценивают рост цен на товары в 15–25%. По оценке ассоциации, цены могут вырасти более чем на 25%, особенно в электронике, одежде, обуви, косметике и товарах для дома.

Участники рынка также предупреждают, что часть продаж может уйти в нерегулируемые каналы — Telegram-каналы карго-операторов, C2C-сервисы и прямые заказы через байеров. В таком случае государство может потерять часть налоговой базы и контроль за оборотом товаров.

Иностранные продавцы остаются одним из ключевых драйверов роста маркетплейсов. Основатель агентства «Шольчев» Евгений Шольчев оценивает рост заказов из-за границы в 2025 году на 30% год к году, а количество китайских брендов на Wildberries и Ozon почти удвоилось. Эти поставщики закрывают спрос в эконом-сегменте.

В Ozon поддержали постепенное повышение ставок, отметив, что это позволит рынку адаптироваться. Wildberries, «Яндекс Маркет» и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) оперативно комментариев не предоставили.

По данным АКИТ, из 2,8 трлн руб. онлайн-покупок за первые два месяца 2026 года на трансграничный сегмент пришлось 2,5%. По итогам 2025 года показатель составлял около 3,8%. Несмотря на снижение доли, споры о налоговой нагрузке на этот сегмент продолжаются.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.