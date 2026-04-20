Минэкономразвития выступило против ужесточения налоговой политики в отношении зарубежных онлайн-покупок. В ведомстве опасаются, что планы Минфина обложить импортные товары стандартным НДС могут подорвать международные торговые соглашения и привести к дискриминации иностранных поставщиков.

Минфин предлагает поэтапно вводить НДС для посылок из-за рубежа: 7% в 2027 году, 14% в 2028-м и довести ставку до 22% к 2029-му. Минпромторг, в свою очередь, настаивает на более жестком сценарии — установить 22% уже через два года. Эту позицию лоббирует традиционный ретейл, тогда как маркетплейсы предупреждают о риске фактического сворачивания трансграничной торговли.

Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова указала на правовой дисбаланс. По ее словам, если проект Минфина будет принят в текущем виде, российские товары из категории «социально значимых» (детские вещи, книги, продукты) сохранят льготную ставку в 10%, тогда как аналогичный импорт окажется значительно дороже. Это, как считают в ведомстве, может противоречить обязательствам России перед Всемирной торговой организацией (ВТО), а также Китаем и Ираном.

В ответ Минэк предложил ввести для импортных товаров первой необходимости постепенную «скидку» на НДС: от 3% в 2027 году до 10% к 2029-му. Кроме того, ведомство настаивает на предоставлении иностранным поставщикам льгот, аналогичных тем, что действуют для компаний из ЕАЭС.

Читайте также Зарубежные маркетплейсы хотят уравнять в правах с российскими

Экспертное сообщество разделилось во мнениях. В «Опоре России» называют предложение Минэкономразвития логичным, однако настаивают на сохранении текущего лимита беспошлинного ввоза в 200 евро, чтобы избежать шокового роста цен.

Более критичную позицию занимает президент Ассоциации трансграничной электронной торговли Галина Донцова. Она отметила, средний чек в этом сегменте не превышает 1500 руб., поэтому резкое введение ставки в 22% сделает такие покупки экономически нецелесообразными. По оценкам экспертов, даже рост цены на 1% может приводить к кратному снижению спроса. В результате, вместо роста доходов бюджета государство рискует получить «схлопывание» рынка и падение налоговых поступлений.

