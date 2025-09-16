В отрасли такси возможен отток до 200 тыс. водителей в 2026 году из-за обязательных требований по локализации автомобилей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания Российского союза промышленников и предпринимателей. Это составит около 20% от общего числа занятых в сфере. Заседание прошло с участием представителей сервисов заказа такси, перевозчиков, автопроизводителей, чиновников из Минпромторга, Минтранса, Минэкономики, а также властей Москвы и Санкт-Петербурга.

Unsplash

Требования закона о локализации станут обязательными для такси с марта 2026 года, хотя ранее обсуждался более плавный переход. По данным «Яндекс Такси», в июне 2025 года в отрасли работало около 1 млн водителей.

Основной удар придется на самозанятых, которые используют собственные автомобили: большинству из них недоступна замена на модели российского производства из-за высокой цены, отсутствия льготного кредитования и лизинга. «Самозанятые приобретают автомобили исходя прежде всего из личных нужд, поэтому замена текущих машин на локализованные должна быть постепенной», — считает председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

По оценкам участников заседания, на конец 2024 года в такси использовалось более 700 тыс. автомобилей, принадлежащих физлицам, из которых свыше 70% применяются для подработки, а около 79% не соответствуют новым нормам.

Проблемы затронут и таксопарки, владеющие примерно 340 тыс. машинами. Как пояснила исполнительный директор Национального совета такси Наталия Лозинская, 72% парков берут авто в лизинг, причем у 13% в лизинге две трети парка, со средним сроком от трех до пяти лет. Большинство таких машин куплено до принятия закона, и при завершении лизинга их придется заменять на локализованные, что повысит арендные ставки для водителей и тарифы для пассажиров.

В сервисе «Максим» прогнозируют рост цен на поездки в мегаполисах на 20–30% в 2026–2027 годах. По данным Росстата, в августе 2025 года средняя стоимость 1 км в такси по России выросла на 8% год к году, до 48,44 руб., в Москве — на 26%, до 75,92 руб., в Санкт-Петербурге снизилась на 10%, до 61 руб.

Ранее «Коммерсантъ» узнал, что Минпромторг готовит перечень моделей автомобилей, разрешенных для работы в такси с 1 марта 2026 года. В список могут войти Lada, «Москвич», Evolute, Haval, Solaris и Sollers. Предварительная версия перечня ожидается во второй половине сентября, а окончательное утверждение — осенью или до конца 2025 года.