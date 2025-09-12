Министерство промышленности и торговли России готовит перечень моделей автомобилей, разрешенных для работы в такси с 1 марта 2026 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В список могут войти Lada, «Москвич», Evolute, Haval, Solaris и Sollers. Предварительная версия перечня ожидается во второй половине сентября, а окончательное утверждение — осенью или до конца 2025 года.

Freepik

В Минпромторге газете подтвердили, что документ подготовят до конца года и предусмотрят возможность актуализации.

Список формируется на основе новых требований закона. Так, автомобиль должен соответствовать одному из критериев:

набирать не менее 3200 баллов по локализации;

производиться в рамках специнвестконтрактов (СПИК), заключенных с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. Также допускается внесение изменений в СПИК в рамках этого периода, предусматривающих привлечение для производства компании, которая была инвестором или привлеченным лицом по другому, более позднему СПИКу;

выпускаться в рамках СПИКа, если он заключен после 1 марта 2022 года, либо в него внесены изменения после этой даты и дано разрешение правительства для использования в такси. Машины, уже зарегистрированные в реестрах такси до 1 марта 2026 года, продолжат работу до списания.

По данным источников «Ъ», под первый критерий подпадает вся линейка Lada — Granta, Vesta, Niva, Largus и Aura. По второму — электромобили Evolute (i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space) и Voyah (Free, Dream), производимые «Моторинвестом» по СПИКу от марта 2022 года.

Читайте также Перевозчики попросили адаптировать российские машины для такси

Модели «Москвича» (3, 3e, 6 и 8) проходят по уточненному второму пункту: они входили в СПИК АвтоВАЗа, а затем — КамАЗа, выкупившего 50% актива у Москвы. Автомобили Haval, по словам собеседников «Ъ», вероятно, соответствуют условиям СПИК, возможно, по третьему критерию с изменениями в контракте.

Бренд Solaris от «АГР Холдинг» (машины выпускают на бывшем заводе Hyundai в Петербурге) может попасть в список по второму пункту благодаря СПИКу, заключенному в марте. Под этим брендом выпускают модели Hyundai и Kia. УАЗ Hunter и Patriot от Sollers набирают нужные баллы, но не ориентированы на такси.

Эксперты отмечают преимущества включения Haval и Solaris: для производителей — стабильный спрос с обновлением парка каждые три года, для таксопарков — больше выбора.

В первой половине года спрос на легковые автомобили со стороны сервисов такси и каршеринга в России значительно вырос, особенно на подержанные машины. Лизинговые компании связывают это с выгодными ценами на автомобили и принятием закона о локализации.