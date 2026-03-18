Карьерные треки, индивидуальные планы развития и прозрачная система оценки вышли на первый план среди инструментов удержания персонала. Традиционные корпоративы и офисные бонусы работодатели больше не считают действенными. Это показало исследование HR-платформы Jinn, опросившей 437 российских компаний с декабря 2025 по январь 2026 года. Подробности — в распоряжении «Инка».



После повышения зарплаты самыми эффективными мерами названы карьерные программы и обучение за счет компании — их отметили 12% респондентов. Столько же набрала прозрачная система оценки и поощрения сотрудников.

Генеральный директор Jinn Валерий Мешков прогнозирует, что в ближайшие годы ключевым трендом станет персонализация с помощью искусственного интеллекта. Компании накапливают данные о сотрудниках, обработать которые вручную невозможно. ИИ способен учесть и амбиции человека, и цели бизнеса, предлагая индивидуальные траектории развития.

Прозрачная система оценки — базовый элемент стратегии управления персоналом, подтверждает Кристина Маковей, HR-бизнес-партнер Emerging Travel Group. Единые компетенции для каждой роли и самооценка сотрудников помогают вовремя скорректировать ожидания. В компании с более чем 3900 сотрудниками без автоматизации это было бы невозможно.

Программы адаптации новичков считают важными 11% работодателей. Сооснователь Jinn Сергей Андреев отмечает эффективность цифровых инструментов: приветственных видео от руководителя в вертикальном формате, геймификацию с баллами за активность и обменом на мерч ускоряют вход в должность.

Гибридный и удаленный форматы остаются актуальными для 8% компаний. Руководитель бизнес-юнита «Обучение» МТС Линк Евгений Ленский поясняет: компании переходят от разрозненных сервисов к единым цифровым средам, где доступны онбординг, обучение и коммуникации.

Причины увольнений и приоритеты бизнеса

Главная причина увольнений — неудовлетворенность зарплатой (28% ответов). На втором месте отсутствие развития (18%), на третьем — отношения с руководством (14%). Эти данные совпадают с глобальными трендами: согласно опросу Indeed, сами специалисты ставят профессиональное развитие на первое место. В 2023 году эксперты McKinsey зафиксировали «великий исход» — 41% сотрудников покидали компании из-за отсутствия перспектив роста.

Удержание персонала в 2026 году считают приоритетом 29% работодателей, тогда как наем — лишь 13%. Бизнес переходит от гонки за новыми кадрами к системной работе с теми, кто уже в команде.

