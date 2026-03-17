Российский бизнес сменил курс в управлении персоналом. Компании отказались от погони за новыми кадрами и переключились на сохранение действующих сотрудников. К такому выводу пришли специалисты платформы кадровой аналитики «Стахановец», использующей технологии искусственного интеллекта.

Директор по продукту компании Карина Остроносова пояснила, что работодатели вплотную столкнулись с последствиями многолетней эксплуатации персонала: люди попросту выдохлись. Аналитические системы фиксируют устойчивый рост проявлений эмоционального истощения. Сильнее всего это заметно в сферах с повышенной нагрузкой. Бизнесу приходится подстраивать кадровую политику под новую реальность.

Прежняя модель работы уходит в прошлое. Если раньше предприятия соревновались в том, кто переманит больше специалистов, теперь главная задача — удержать своих и не допустить их выгорания. Достигается это за счет гибких графиков, упрощения внутренних процессов и усиления роли непосредственных руководителей. Все эти меры призваны снизить текучесть кадров.

Остроносова обратила внимание, что на первый план выходят сотрудники, способные работать без надрыва и сохранять здоровую атмосферу в коллективе. Работодатели готовы перераспределять зарплатный фонд в пользу таких специалистов.

Картина по отраслям и регионам неоднородна. В промышленных центрах и регионах с высокой долей оборонных предприятий у работников пока сохраняется запас прочности, но и там усталость постепенно накапливается. Хуже всего ситуация обстоит в бюджетной сфере и розничной торговле: там возможности удержания персонала практически исчерпаны, а уровень текучки стабильно высок и не демонстрирует признаков снижения.

