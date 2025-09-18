Торгово-промышленная палата (ТПП) России подготовила проект федерального закона о регулировании квазиналоговых платежей, которые уплачивают юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) в бюджеты различных уровней. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на копию законопроекта и письмо главы ТПП Сергея Катырина генпрокурору Игорю Краснову.

Freepik

Законопроект предполагает проведение полной инвентаризации федеральных квазиналоговых платежей — пошлин, взносов и прочих сборов, находящихся за пределами налогового законодательства — с оценкой их общей нагрузки на бизнес. Взимать можно будет только те платежи, которые вошли в список. Кроме федерального перечня, предлагается создать региональные и муниципальные реестры. Правила установки, изменения и взимания платежей должны быть урегулированы, с указанием максимальных размеров в законах или постановлениях.

К неналоговым платежам относятся, в частности, экологический сбор с бизнеса, утилизационный сбор на транспорт и страховые взносы от несчастных случаев на производстве. По данным Минфина на 2021 год, насчитывалось около 167 подобных платежей, их поступления в бюджет не превышали 1% от ВВП. В некоторых отраслях такие расходы достигают 5–7% от выручки компаний, отметила партнер департамента налогов и права компании ДРТ Татьяна Кофанова.

Бизнес сталкивается с неопределенностью из-за отсутствия четких правил, что затрудняет планирование затрат, отмечают эксперты. Разрозненность данных по ведомственным источникам требует значительных ресурсов, особенно для малого бизнеса без юридических служб. Отсутствие единой процедуры оспаривания и дублирование сборов создают риски злоупотреблений.

Читайте также Как бизнесу отсрочить налоги: пошаговое руководство

Попытки систематизировать неналоговые платежи предпринимались неоднократно с 2016 года, когда правительство утвердило план по их инвентаризации. В 2025 году ФАС включила сокращение таких сборов в Национальный план развития конкуренции на 2026–2030 годы.

Представитель Минэкономразвития сообщил Forbes, что проработка вопроса ведется совместно с Минфином и Агентством стратегических инициатив в рамках Национальной модели условий ведения бизнеса, хотя унификация категорий платежей остается сложной задачей. Представитель Счетной палаты сообщил изданию, что за последние пять лет проблематика создания единого реестра неналоговых платежей и его законодательного закрепления в рамках мероприятий палаты не исследовалась.