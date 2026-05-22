Спор вокруг регулирования вейпов обострился перед вторым чтением законопроекта о лицензировании табачной торговли. Бизнес требует убрать норму, которая дает регионам право самостоятельно запрещать электронные системы доставки никотина (ЭСДН). Участники рынка считают, что такие запреты ускорят уход продаж в тень.

«Опора России» направила обращение Владимиру Путину с просьбой поручить Госдуме и правительству исключить спорную поправку из законопроекта. В Минфине рассматривают норму как пятилетний эксперимент, который должен показать, как региональные ограничения влияют на здоровье населения.

Поправка предполагает, что регионы смогут полностью запрещать продажу ЭСДН и жидкостей для них. Бизнес опасается, что в таком случае рынок перестанет быть единым — в одних регионах товар останется легальным, в других исчезнет. По оценке участников рынка, это приведет к закрытию части точек продаж и росту нелегального сегмента, несмотря на введение лицензирования.

Закон о лицензировании табачной торговли обсуждается с 2024 года. Второе чтение назначено на 26 мая. Поправка о региональных запретах появилась после инициативы губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, которую поддержал президент Владимир Путин. В правительстве называют ее экспериментом, который позволит проверить последствия таких ограничений на практике.

Система лицензирования предполагает, что продавцы табака и вейпов будут получать разрешения — 800 тыс. руб. на пять лет для опта и 20 тыс. руб. в год для розницы. Лицензия оформляется отдельно на каждую торговую точку.

На практике регионы уже начали действовать жестче, не дожидаясь федеральных правил. В Пермском крае с 1 марта запрещены вейпы, жидкости и устройства для нагревания табака, а 21 мая там ввели штрафы от 15 тыс. до 100 тыс. руб. за хранение никотиносодержащей продукции. В Нижегородской области из 1,9 тыс. вейп-точек около 600 прекратили работу после предложений властей добровольно уйти с рынка. В Вологодской области закрылись 316 специализированных магазинов.

Бизнес фиксирует рост издержек и перестройку цепочек поставок. По словам Дмитрия Владимирова из Союза участников оборота никотиносодержащей продукции, компании вынуждены менять ассортимент и переходить на традиционный табак. Он считает, что такая перестройка противоречит идее снижения вреда и усиливает давление на легальный рынок.

Отдельная тема — масштаб теневого оборота. По оценке Владимирова, доля нелегального рынка ЭСДН достигает 65−85%. Он также отмечает, что поступления акцизов в 2025 году сократились вдвое, а в начале 2026 года в ряде регионов почти исчезли. В отрасли это связывают не со снижением спроса, а с уходом продаж в тень и разными правилами игры по регионам.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.