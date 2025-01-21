Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который ужесточает ответственность за продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе электронных сигарет. Штрафы за его нарушение выросли до 2 млн руб. для компаний, и до 300 тыс. руб. — для физических лиц.

Законопроект поддержали единогласно все 419 депутатов, присутствовавших на заседании. Изменения коснулись ст. 14.53 КоАП, регулирующую наказание за нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией.

Ранее штрафы по этой статье составляли от 40 тыс. до 60 тыс. руб. для граждан, для должностных лиц — от 150 тыс. до 300 тыс. руб., а для юридических лиц — от 400 тыс. до 600 тыс. руб.

Теперь штрафы за правонарушения увеличены для юридических лиц до 2 млн руб., для должностных лиц — до 700 тыс. руб., а для граждан — до 300 тыс. руб.

Проект закона представили на рассмотрение председатель Госдумы Вячеслав Володин с группой из более чем 80 депутатов 28 ноября. В пояснительной записке было указано, что штрафы необходимо увеличить в связи с многочисленными нарушениями законодательства в магазинах с табачной продукцией, а также растущим спросом на вейпы среди подростков.

По представленным в документе данным, около 26% подростков в возрасте от 11 до 17 лет пользуются электронными сигаретами, в группе 16–17 лет — 44,7%.

Ранее депутат Государственной думы Андрей Свинцов предложил ввести в России запрет на дарение алкогольной продукции. Законопроект предлагает внести в Кодекс об административных правонарушениях новую статью, предусматривающую штрафы в размере до 100 тыс. руб. за передачу алкоголя в качестве подарка.