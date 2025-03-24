Бизнес-объединение «Опора России» предложило поправки к законопроекту о кредитных каникулах для малых и средних предприятий (МСП) и самозанятых, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Они заключаются в расширении прав на кредитные каникулы для получателей льготных кредитов.

Инициатива, направленная председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, также предусматривает возможность для заемщиков, решивших воспользоваться кредитными каникулами, сохранить процентные платежи на прежнем уровне.

Законопроект о вводе кредитных каникул для МСП и самозанятых был внесен в Госдуму в июле 2024 года. Документ дает право предпринимателям брать кредитные каникулы на полгода раз в пять лет по заявлению заемщика без предъявления к нему специальных требований.

В документе обозначен максимальный размер кредита, по которому разрешат послабления. Для микропре дприятий он составит 60 млн руб., для малых — 400 млн руб., для средних — 1 млрд руб., а для самозанятых — 10 млн руб.

Во время каникул заемщики должны будут только погашать проценты, которые будут начисляться по ставке, предусмотренной договором. В случаях, когда ключевая ставка со времени заключения договора до обращения за каникулами изменилась более чем на 50%, проценты будут составлять размер ключевой ставки + 1%.

При этом льготные кредиты в периметр законопроекта не вошли. Как уточнил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, обычно их получают производственные, высокотехнологичные, инновационные компании, а также предприятия из сферы IT.

Генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич отметил, что в сегодняшних экономических условиях новые кредиты выдаются преимущественно с плавающей ставкой или на условиях, учитывающих колебания ставки Центробанка. В «Опоре» же считают, что предусмотренная законопроектом норма предполагает, что процентные платежи могут стать выше, чем ключевая ставка, причем даже для тех заемщиков, кто брал кредит по фиксированной ставке.

Аксаков сообщил, что в первом чтении законопроект будет рассмотрен 25 марта, во втором и третьем — до конца весенней сессии. По его словам, главным импульсом для появления законопроекта стали ковидный и санкционный периоды, когда бизнес оказался в сложной ситуации.

При этом льготные кредиты в периметр законопроекта не вошли. Как уточнил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, обычно их получают производственные, высокотехнологичные, инновационные компании, а также предприятия из сферы IT.

В 2024 году малый и средний бизнес привлек 470 млрд руб. при помощи «зонтичных» поручительств «Корпорации МСП». Этот результат в полтора раза превышает показатель 2023 года. Финансовую поддержку получили более 38 тыс. предпринимателей.

Однако с 2025 года средства на субсидирование льготных кредитов для МСП планируется планомерно сокращать — с 57,6 млрд руб. в 2025-м до 27,5 млрд руб. в 2030-м. Всего в 2025-2030 годах планируется потратить 238 млрд руб., в базовом сценарии на эти цели отводилось 379,8 млрд руб.