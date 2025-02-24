В 2024 году малый и средний бизнес привлек 470 млрд руб. при помощи «зонтичных» поручительств «Корпорации МСП» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Этот результат в полтора раза превышает показатель 2023 года. Финансовую поддержку получили более 38 тыс. предпринимателей. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Механизм «зонтичных» поручительств был запущен с Минэкономразвития в конце 2021 года и за это время доказал свою эффективность. С его помощью малый и средний бизнес привлек около 1 трлн руб. финансирования на развитие своего дела.

«Зонтичный» механизм предполагает предоставление банкам поручительств, в рамках которых они могут выдавать кредиты предпринимателям. Они покрывают до 50% от суммы банковского кредита, а одно поручительство может достигать 1 млрд руб. при сроке до 10 лет.

В лидерах по объему финансирования, привлеченного при помощи «зонтичных» поручительств, среди отраслей экономики оказались обрабатывающие производства (106,4 млрд руб.), инфраструктурное строительство (48,9 млрд руб.), транспортировка и хранение (34,8 млрд руб.), научно-техническая деятельность (17 млрд руб.), информация и связь (16,1 млрд руб.), сельское хозяйство (15,4 млрд руб.), гостиницы и общепит (12,1 млрд руб.).

По словам генерального директора «Корпорации МСП» Александра Исаевича, количество компаний и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в виде «зонтичных» поручительств, выросло вдвое по сравнению с 2023 годом и достигло 38 тыс. Он отметил, что более 92% выдач пришлось на микро- и малый бизнес, которому труднее всего привлечь заемное финансирование из-за отсутствия залогов.

В топ отраслей по приросту количества получателей поддержки в 2024 году по сравнению с 2023 вошли сфера услуг (215%), культура и спорт (200%), гостиницы и общепит (145%), транспортировка и хранение (137%).

Наибольший объем кредитов с«зонтичными» поручительствами привлекли предприниматели Москвы (99,8 млрд руб.), Санкт-Петербурга (34,2 млрд руб.), Московской области (26,3 млрд руб.), Краснодарского края (20 млрд руб.), Свердловской (16,6 млрд руб.), Новосибирской (13,3 млрд руб.), Ростовской (12,9 млрд руб.), Нижегородской (10,4 млрд руб.), Воронежской (10,3 млрд руб.) и Самарской (10,1 млрд руб.) областей.

Лидерами по приросту количества получателей поддержки стали республики Тыва (в шесть раз) и Адыгея (в пять и более раз), Калмыкия и Дагестан (в четыре и более раз), Республики Бурятия, Ингушетия, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Белгородская, Брянская, Липецкая и Орловская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Курская область (в три и более раз).

Напомним, что в январе «Корпорация МСП» представила перечень ключевых мер поддержки, которыми малый и средний бизнес сможет воспользоваться в 2025 году. В него вошли как действующие механизмы помощи сектору, в том числе «зонтичные» поручительства, так и новые.