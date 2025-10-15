Экспертный совет ведущих деловых объединений направил в Федеральную службу по труду (Роструд) и занятости предложение об обязательной автоматизации выбора исполнителей на цифровых платформах, сообщает РБК. Инициатива призвана исключить подмену трудовых отношений гражданско-правовыми при работе с самозанятыми — водителями, бухгалтерами, сантехниками. Ведомство поддержало идею и заявило о готовности внедрить такие технологии.

Суть предложения

Документ подготовил председатель экспертного совета деловых объединений (ТПП, РСПП, «Опора России» и «Деловая Россия») Антон Данилов-Данильян. Основная идея — запретить использование гибридных систем с участием человека, таких как чат-боты, при распределении заказов между самозанятыми.

Риски возникают при систематическом привлечении конкретных специалистов. Например, когда агрегаторы такси назначают определенных водителей или аутстаффинговые сервисы направляют одних и тех же профессионалов на постоянной основе к заказчикам. Заказчики могут требовать от операторов направлять им конкретных работников, что создает признаки трудовых отношений, пояснил Данилов-Данильян. Такой подход все еще применяется на маркетплейсах и платформах услуг, особенно в регионах.

Два критерия автоматизации

С 1 октября 2026 года вступает в силу закон о платформенной экономике. Он закрепляет право цифровых платформ применять автоматизированные технологии при взаимодействии с партнерами-исполнителями, но не конкретизирует это понятие.

Эксперты предлагают установить два критерия полной автоматизации. Первый: системы должны работать без участия физических лиц на каждом этапе принятия решений. Второй: программные боты и чат-боты с элементами ручного управления не должны признаваться автоматизированными технологиями.

Масштаб явления

По данным Росстата за второй квартал 2025 года, в России насчитывается 2,57 млн платформенных занятых. Среди них 17% составляют водители, около 12% — работники сферы индивидуальных услуг, чуть более 8% — персонал по экономической и административной деятельности, включая агентов по недвижимости.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов подтвердил наличие проблемы. Аутстаффинговые платформы регистрируют в качестве самозанятых специалистов, которые ранее работали наемными сотрудниками организаций, а затем передают им заказы от тех же компаний, указал он.

Позиция Роструда

Замглавы Роструда Ян Талбацкий в ответном письме указал, что применение автоматизированных технологий должно стать обязанностью операторов посреднических платформ. Это позволит исключить адресную передачу заказов конкретным исполнителям и минимизирует риски подмены отношений. Конкретные требования к алгоритмам должны быть выработаны правительством или уполномоченным органом власти.

Позднее Талбацкий через пресс-службу уточнил РБК, что Роструд не предлагал менять принятый закон. Норма об автоматизации уже заложена в законодательстве, и платформы обязаны использовать цифровые алгоритмы, если они назначают исполнителей или ограничивают доступ к заказам.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко заявили, что инициативы экспертного совета не поступали, но в случае их получения будут проанализированы при проработке подзаконных актов. Минэкономразвития совместно с профильными органами и платформами работает над подзаконными актами для донастройки регулирования.

Реакция бизнеса

В «Яндекс Такси» сообщили, что уже используют алгоритмы для назначения водителей — система учитывает расстояние, направление и приоритет. Компания начала выполнять большую часть требований еще до вступления закона в силу, включая контроль времени водителя на линии.

В «Авито Подработке» также применяют алгоритмизированные системы для подбора исполнителей. Такие технологии особенно важны в условиях дефицита кадров, отметили в компании.