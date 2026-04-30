Тринадцать топ-менеджеров крупных российских компаний и отраслевых объединений направили в правительство предложения по борьбе с контрафактом в интернет-торговле. Обращение адресовано премьер-министру Михаилу Мишустину и профильным ведомствам — Минпромторгу, Минэкономразвития, ФАС и Роспотребнадзору.

Авторы письма оценивают масштаб проблемы как высокий. В отдельных категориях доля подделок достигает 20–50%, при этом более половины продаж приходится на интернет-площадки. Значительная часть контрафакта поступает от иностранных продавцов, не зарегистрированных в России.

В документе отдельно выделена трансграничная торговля. Товары поставляются напрямую из-за рубежа, их движение практически не отслеживается. Это, по словам авторов обращения, усложняет привлечение продавцов к ответственности и ограничивает возможности правообладателей защищать свои интересы.

По мнению бизнеса, действующие меры не позволяют заметно снизить объем контрафакта. Маркетплейсы участвуют в распространении таких товаров — в том числе через их продвижение и влияние на цены, — но при этом не несут сопоставимой ответственности.

Среди предложений — обязательная проверка товаров и продавцов на этапе размещения. Также предлагается закрепить порядок действий с контрафактной продукцией — от фиксации нарушений до изъятия и уничтожения — и установить сроки реакции на жалобы правообладателей.

Отдельные инициативы касаются иностранных продавцов. Для них предлагают ввести обязательную регистрацию в России и механизм гарантийных депозитов для компенсации ущерба. Бизнес также предлагает ускорить введение субсидиарной ответственности маркетплейсов.

Часть предложений уже обсуждается в рамках закона о платформенной экономике. С октября 2026 года онлайн-площадки должны будут проверять товары через систему обязательной маркировки и ограничивать доступ к карточкам при выявлении нарушений.

Представители рынка электронной торговли отнеслись к инициативам критически. В Wildberries указали на риски для конкуренции. В Ozon и Яндекс. Маркете заявили о действующих системах контроля и низкой доле жалоб — около 0,08% заказов. Юристы добавляют, что часть предложений требует дополнительной проработки, чтобы избежать избыточного давления на добросовестных участников рынка.

