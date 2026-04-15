Российский классический ретейл усилил давление на иностранные маркетплейсы. Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) направила направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, предложив отказаться от мягкого сценария и ввести НДС в 22% на трансграничную торговлю.

Традиционные торговые сети настаивают на пересмотре правил игры. Вместо предложенного Минфином постепенного «прогрева» рынка (с шагом от 7%), АКОРТ поддержала позицию Минпромторга: налог должен быть введен одномоментно и в полном объеме.

Главные требования ретейлеров:

НДС: 22% на каждую покупку в зарубежных интернет-магазинах с 2027 года.

Ликвидация лимитов: обнуление порога беспошлинного ввоза (сейчас — 200 евро), что сделает платным оформление любой посылки.

Усиление контроля: принудительное введение маркировки, прослеживаемости и проверки безопасности для товаров из-за рубежа.

В АКОРТ объясняют свою позицию дисбалансом на рынке. В 2025 году оборот зарубежного e-commerce в России взлетел на 60%, достигнув 440 млрд руб. Основная причина — разница в налоговой нагрузке. Пока отечественные предприятия и магазины платят НДС, экологические сборы и тратятся на сертификацию (до 6% от цены товара), иностранные поставщики фактически освобождены от финансовой нагрузки.

Глава АКОРТ Станислав Богданов заявил, что промедление усилит позиции зарубежных игроков, тогда как немедленное введение налога пополнит казну на 100 млрд руб. ежегодно.

Спор о ставке: бюджетные риски против протекционизма

Вопрос о темпах фискальной нагрузки привел к конфликту между ведомствами и участниками рынка. Если Минпромторг совместно с АКОРТ настаивает на шоковом сценарии для защиты промышленного потенциала страны, то финансовый блок правительства занимает более осторожную позицию. В Минфине опасаются, что резкий взлет ставки до 22% может дать обратный эффект: вместо роста поступлений обороты снизятся в сегменте электронной коммерции, что лишит бюджет ожидаемых поступлений.

Сами торговые площадки также выступают против радикальных мер, указывая на неизбежный скачок цен для конечного потребителя. Представители Wildberries и Ozon считают, что постепенная адаптация является единственным сбалансированным решением, который позволит сохранить ассортимент. По их мнению, трансграничная торговля занимает лишь узкую нишу в 3–4%, и чрезмерное давление на этот сектор ударит по покупателям без видимой выгоды для отечественного производства.



Если правительство примет сторону АКОРТ, импортные товары потеряют свое главное преимущество — низкую цену. Сейчас зарубежные продавцы не несут ответственности по закону о защите прав потребителей и игнорируют российские сборы. Унификация правил превратит «дешевый зарубежный шоппинг» в дорогостоящую и бюрократизированную процедуру. Финальное решение остается за кабинетом министров, где предложения ведомств сейчас обсуждаются между ведомствами.

