Владельцы торговых центров в России предложили закрепить в законе понятие «торговый центр» и ввести для таких объектов базовую систему сертификации. С такой инициативой в правительство обратился Российский совет торговых центров (РСТЦ).

По оценкам отрасли, в стране работает около 2 тыс. профессиональных торговых центров и еще примерно 6,5 тыс. объектов, которые юридически считаются торговыми центрами, но по факту часто ближе к рынкам или смешанным торговым площадкам. Из-за отсутствия единого определения возникают споры о статусе объектов и сложности при регулировании.

Поводом для обращения также стали новые инициативы властей по усилению контроля за расчетами в торговле. В одном из проектов вводится понятие «организатор массовой торговли» — под которое могут подпасть владельцы самых разных торговых объектов. Тогда владельцев ТЦ могут обязать контролировать использование касс арендаторами.

Сейчас похожие требования уже действуют для розничных рынков. Однако, по словам представителей РСТЦ, часть плошадок пытается обходить требования, называя себя торговыми центрами. В отрасли при этом утверждают, что настоящие ТЦ и так контролируют наличие касс у арендаторов, но новые требования увеличат расходы бизнеса.

Бизнес опасается, что одинаковые правила распространят на все форматы торговли и это приведет к единым требованиям для очень разных объектов — от крупных ТЦ до небольших торговых пространств.

Вопрос определения торгового центра обсуждается уже не первый год. Среди возможных критериев называют единую управляющую компанию, минимальную площадь, количество арендаторов и долю сетевых магазинов. Однако эксперты отмечают, что жесткая привязка только к площади уже не отражает реальность рынка, так как рынок развивается и появляются компактные форматы.

Вместо этого участники рынка предлагают учитывать не только площадь объекта, но и планировку, наличие якорных арендаторов, транспортную доступность и удобство для посетителей.

При этом часть специалистов предупреждает: если сертификация станет обязательной и дорогостоящей, сертификация рискует стать для бизнеса еще одной дорогостоящей формальностью.

