Российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился в Госдуму с предложением изменить систему налогообложения для торговых комплексов. Представители отрасли просят ввести пониженную ставку налога для площадей под развлекательные, спортивные и медицинские нужды — 0,6–0,75% вместо 2–2,5%, благодаря чему собственники смогут сократить свои расходы на пятую часть.

Торговые комплексы столкнулись с серьезной трансформацией пула арендаторов. За пять лет сегмент одежды сжался более чем вдвое — с 50–55% до четверти всех площадей. Высвободившиеся помещения постепенно переходят к операторам развлечений и досуга. Только за прошедшие 12 месяцев их вес в структуре арендаторов вырос на 5–7 процентных пунктов, достигнув 25–30%. В РСТЦ не исключают, что в обозримой перспективе неторговые арендаторы могут занять половину площадей в торговых центрах.

Проблема заключается в том, что досуговые заведения приносят владельцам торговых центров существенно меньше выручки. Согласно данным экспертов, в столичных торговых комплексах развлекательные операторы ежегодно перечисляют 4–8 тыс. руб. за квадратный метр, в то время как ключевые арендаторы из числа ретейлеров платят до 50 тыс., а остальные магазины — до 180 тыс. руб.

Прочитайте также Десятки брендов одежды и обуви ушли из российских торговых центров в 2025 году

В среднем торговые точки перечисляют в 3–5 раз больше, чем зоны отдыха. Однако торговые центры вынуждены заключать договоры с такими арендаторами, чтобы не оставлять площади пустыми: уровень вакантности на московском рынке торговой недвижимости в прошлом году поднялся с 7 до 9,5 процента.

Специалисты полагают, что законодательно провести раздельные ставки возможно — через отдельный кадастровый учет или четкое выделение областей разного предназначения. Однако потребуется выработать объективные критерии оценки съемщиков, чтобы избежать разногласий и не допустить недобросовестного уменьшения налогов.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.