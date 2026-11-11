Ассоциация производителей и продавцов электроники РАТЭК попросила премьер-министра Михаила Мишустина перенести введение технологического сбора с 1 декабря 2026 года. Отрасль не успевает подготовиться к новому платежу: правила его расчета и уплаты не утверждены, а обмен данными между государственными информационными системами не протестирован. Обращение президент ассоциации Александр Онищук направил главе правительства 10 ноября.

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РАТЭК предлагает отложить запуск сбора до завершения нормативной и технической подготовки. В письме ассоциация ссылается на заключение Минюста от 2 ноября, в котором ведомство указало на необходимость предоставить плательщикам достаточное время для адаптации. В Минпромторге в ответ заявили, что необходимые эксперименты уже проводились и у бизнеса было время подготовиться.

Из-за отсутствия утвержденных правил производители и импортеры не могут настроить учетные системы, скорректировать финансовые планы и договоры поставки, а также зарезервировать средства для уплаты сбора, отмечает Онищук. В отрасли опасаются, что запуск механизма в конце года приведет к дополнительным издержкам, сбоям в производственных процессах и задержкам поставок.

Закон о технологическом сборе на импортируемую и произведенную в России электронику Владимир Путин подписал 28 ноября 2025 года. Платить его должны юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством или импортом техники.

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Размер платежа будет фиксированным и не зависит от бренда и технических характеристик продукции. Собранные средства планируется направлять на поддержку радиоэлектронной и микроэлектронной промышленности. Изначально сбор собирались ввести с 1 сентября 2026 года, но в июле Минпромторг перенес запуск на 1 декабря.

Вице-президент GS Group Сергей Долгопольский считает, что до введения сбора необходимо проверить механизм в экспериментальном режиме. Это позволило бы уточнить ставки, перечень продукции, порядок уплаты и возмещения платежей производителям из реестра. По его мнению, новый механизм не должен создавать избыточную нагрузку на предприятия и увеличивать ценовой разрыв между российской и импортной электроникой.

О рисках для производственных процессов и поставок также предупредила директор дизайн-центра ГК «Аквариус» Виктория Рассомагина. Исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев считает более логичным взимать сбор только с импортной продукции. Российские предприятия зависят от зарубежных цепочек поставок, и любые сбои в них могут затронуть сразу несколько отраслей, отмечает он.

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