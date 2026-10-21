Минпромторг предложил включить базовые станции, маршрутизаторы и коммутаторы связи в перечень оборудования, облагаемого технологическим сбором. Дополнительные расходы могут повысить закупочные цены и увеличить затраты операторов на модернизацию сетей. Это следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».

Unsplash

Помимо перечисленных устройств, в список вошла аппаратура для приема, преобразования, передачи и восстановления данных. Новые правила для телекомоборудования планируется применять после завершения эксперимента по маркировке. Базовые ставки для этой категории пока не определены. При наличии необходимых сведений в системе «Честный знак» платеж будет на 33% ниже базового, при их отсутствии — на 33% выше.

С 1 декабря 2026 года технологический сбор начнет действовать для смартфонов и ноутбуков. По приказу Минпромторга, опубликованному 15 октября, платеж составит 250 руб. за смартфон и 500 руб. за ноутбук при наличии в системе данных о бренде и модели. Если этих сведений нет, суммы вырастут до 496 руб. и 992 руб. соответственно.

Читайте также Введение техсбора на электронику в России перенесли с сентября на декабрь

По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, маршрутизаторы и коммутаторы преимущественно импортируются, поэтому нововведение увеличит расходы на закупки. Формально платить будут производители и импортеры, но затраты могут переложить на операторов связи. Директор по продуктам ГК «Аквариус» Константин Нахимовский также считает, что основная экономическая нагрузка ляжет на них.

Рост стоимости оборудования способен увеличить капитальные затраты операторов и повлиять на сроки модернизации сетей, предупреждает директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком-биржи» Анастасия Биджелова. Это также может замедлить развитие корпоративных сетей, центров обработки данных и облачных сервисов. Гендиректор «Сигналтека» Алексей Алясев допускает подорожание бюджетных коммутаторов на несколько процентов.

В консорциуме «Телекоммуникационное оборудование» считают, что механизм поддержит отечественных производителей, если собранные средства будут возвращать им в виде компенсаций. В противном случае дополнительные расходы могут сдерживать инвестиции в телекоммуникационную инфраструктуру.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.