Ассоциация цифровых платформ (АЦП) выступила против пересмотра льгот по упрощенной системе налогообложения (УСН) для торговли. В обращении к Минфину объединение предупредило, что изменение ставок в 2027 году может осложнить положение продавцов маркетплейсов, часть которых уже столкнулась с потерями из-за атак на склады.

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Письмо президент АЦП Ораз Дурдыев направил замглавы Минфина Алексею Сазанову 18 сентября, сообщает «Коммерсантъ». Ведомство изучает возможность пересмотра региональных налоговых послаблений с лета 2026 года. В Минфине считают, что льготные ставки могут использоваться компаниями для искусственного сокращения налоговых платежей.

По действующим правилам предприниматели на УСН платят 6% от доходов либо 15% от разницы между доходами и расходами. Региональные власти могут уменьшать эти ставки до 1% и 5% соответственно. Так, в Татарстане в 2026 году применяются ставки 1% и 3%, а в Санкт-Петербурге — от 1% до 3% и от 5% до 7%.

В ассоциации указывают, что изменение налогового режима затронет не только компании, использующие региональные льготы для оптимизации платежей, но и добросовестных продавцов. С 18 июля повреждения получили 33 логистических центра Wildberries и девять объектов Ozon. Согласно оценке IBC Global, совокупная площадь атакованных объектов превысила 3,7 млн кв. м, а площадь поврежденных — 1,5 млн кв. м.

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Масштаб потенциального воздействия на рынок объясняется распространенностью УСН среди онлайн-продавцов. По данным директора Института развития предпринимательства и экономики Артура Гафарова, в 2025 году этот режим использовали около 76% селлеров. В Wildberries полагают, что предприниматели могут переложить часть дополнительных затрат на покупателей через цены. Ozon и «Яндекс Маркет» не стали комментировать ситуацию.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что изменение региональных ставок само по себе не устранит налоговые злоупотребления. Он напоминает, что в 2024 году правила уже ужесточили: при переезде в регион с более низкой ставкой предприниматель в течение трех лет продолжает платить налог по ставке прежнего региона.

Глава Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко предупреждает, что пересмотр условий налогообложения может снизить привлекательность маркетплейсов для новых продавцов и ослабить позиции действующих участников рынка. Партнер департамента налогов и права ДРТ Татьяна Кофанова обращает внимание на другую проблему: частые изменения налоговых правил мешают предпринимателям прогнозировать финансовые результаты.

Партнер Kept Михаил Орлов допускает, что власти рассматривают региональные льготы не только с точки зрения борьбы со злоупотреблениями, но и как потенциальный источник дополнительных бюджетных поступлений. Аналитики Центра налоговой политики и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН оценивали объем налогов, которые бюджет может недополучить из-за недобросовестного использования льгот, в 440–690 млрд руб. по итогам 2026 года.

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