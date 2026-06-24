Компании и индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения смогут сохранять освобождение от НДС до конца 2029 года, если их годовой доход не превысит 20 млн руб. Госдума одобрила отсрочку дальнейшего снижения порога еще на три года.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Соответствующие поправки Госдума одобрила во втором и третьем чтениях. Документ сохраняет нынешний порог на 2027−2029 годы. По действующим правилам лимит должен был снизиться до 15 млн руб. в 2027 году и до 10 млн руб. в 2028-м. Теперь эти этапы перенесут на 2030 и 2031 годы соответственно.

С инициативой отложить дальнейшее снижение порога ранее выступал президент России Владимир Путин. На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 5 июня он предложил сохранить лимит освобождения от НДС для бизнеса на УСН на уровне 20 млн руб. на максимально длительный срок.

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По оценке Минфина, отсрочка затронет более 360 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. В министерстве считают, что сохранение нынешнего порога даст предпринимателям больше времени для адаптации к экономическим изменениям и новым налоговым правилам. Согласно финансово-экономическому обоснованию, федеральный бюджет недополучит 51,1 млрд руб. в 2027 году и примерно по 100 млрд руб. в 2028 и 2029 годах.

Налоговая нагрузка стала особенно чувствительной для малого бизнеса после реформы, вступившей в силу в 2025 году. Компании и ИП на УСН с годовым доходом свыше 60 млн руб. впервые обязали платить НДС. В 2026 году порог снизили до 20 млн руб., из-за чего новым требованиям пришлось соответствовать уже значительно большему числу предпринимателей.

Предпринимательские объединения неоднократно просили не снижать порог дальше, предупреждая о росте налоговой и административной нагрузки на небольшие компании. По данным опроса «Опоры России» среди более чем 6 тыс. предприятий, 80% респондентов в 2026 году отказались от инвестиций из-за нехватки финансирования. При этом большинство предпринимателей пока не рассматривают уход с рынка как основной сценарий, хотя микробизнес чаще сообщает об ухудшении финансового положения.

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