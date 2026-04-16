К июлю 2026 года российский бизнес привлечет более 50 млрд руб. кредитов под государственные «зонтичные» поручительства. «Корпорация «МСП» уже довела до банков лимиты на первую половину этой суммы, чтобы обеспечить бесперебойный прием заявок. Подробности — в распоряжении «Инка».

Как сообщил заместитель председателя правительства России Александр Новак, годовой ориентир по программе составляет 216 млрд руб.

По словам вице-премьера, высокий спрос в начале года показал, что программа действительно работает как инструмент поддержки реального сектора.

«Лимиты Корпорации МСП дают возможность направить бизнесу заемные средства на масштабирование производств и увеличение объема выпуска продукции, в том числе в сфере импортозамещения и укрепления технологического суверенитета страны», — сказал Новак.

Читайте также Инвестиционная активность МСП упала до исторического минимума

Механизм «зонтика» позволяет бизнесу обходить главную проблему кредитования — нехватку залога. Государство берет на себя до 50% рисков по кредиту, что открывает доступ к кредитам до 1 млрд руб. в режиме «единого окна». С момента запуска проекта в 2021 году такой поддержкой воспользовались 92 тыс. компаний, а общий объем привлеченных средств приблизился к 1,3 трлн руб.

Выделение 50 млрд руб. на один квартал — показатель высокой динамики программы. Для сравнения, в 2022 году сопоставимый объем (около 210 млрд руб.) был результатом всего года. Сейчас сопоставимый объем планируют всего на три месяца.

При этом деньги распределяются достаточно точечно. Более 60% кредитов уходит в промышленность, логистику, ИТ и сельское хозяйство, минуя сферу чистой торговли. Это показывает, что инструмент работает не на простое перераспределение товаров, а на создание новых производственных мощностей.

