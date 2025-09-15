Ассоциация больших данных (АБД) направила замечания к законопроекту Минцифры о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающим уголовную ответственность за преступления с использованием искусственного интеллекта, пишет Forbes. Об инициативе Минцифры стало известно в июне 2025 года. Она является частью мер по борьбе с мошенничеством.

Unsplash

Законопроект вводит в УК определение ИИ как «комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые как минимум с результатами интеллектуальной деятельности человека». Инициатива предусматривает за преступления с его использованием штрафы до 2 млн руб. или лишение свободы до 15 лет.

В частности, поправки затрагивают статьи о краже, мошенничестве, вымогательстве и нарушениях в ИТ-системах. По мнению АБД, предлагаемое понятие ИИ слишком абстрактно и отличается от определения в Национальной стратегии развития искусственного интеллекта, что может создать непредсказуемое правоприменение и «охлаждающий» эффект для технологий.

«Не исключено, что в ближайшее время большинство приложений в интернете и устройств пользователей будут использовать «технологии ИИ», а значит, почти любое преступление можно будет квалифицировать по предлагаемым отягчающим составам», — отмечается в замечаниях ассоциации.

Читайте также До 15 лет лишения свободы: Минцифры предложило дополнить Уголовный кодекс преступлениями с применением ИИ

АБД подчеркивает, что реальную угрозу представляют дипфейки, а классификация ИИ как отягчающего обстоятельства требует взвешенного подхода, чтобы не препятствовать технологическому росту. Кроме того, формулировки статьи 272.1 УК, касающиеся злостного воздействия на информсистему, могут затронуть специалистов по информационной безопасности, занимающихся анализом утечек данных и пентестами для выявления уязвимостей.

Минцифры подтвердило получение замечаний АБД и заявило о рассмотрении предложений при доработке документа. Участники рынка, включая источники в ИТ-компаниях и электронной торговле, разделяют опасения, отмечая возможное устаревание определения ИИ и негативное влияние на отрасль.