Минцифры подготовило законопроект, дополняющий статьи Уголовного кодекса России составами преступлений с применением искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ в распоряжении издания. Нарушителям грозят максимальные штрафы до 2 млн руб. и до 15 лет лишения свободы.

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Преступления, совершенные с помощью ИИ, предлагается выделить отдельными составами в:

ст. 158 — кража;

ст. 159 — мошенничество;

ст. 163 — вымогательство;

ст. 272 — злостное воздействие на информационную систему, информационно-телекоммуникационную сеть, компьютерную информацию или сеть электросвязи;

ст. 274 — нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей.

Например, за кражу с применением ИИ предусмотрен штраф от 100 тыс. руб. или лишение свободы до шести лет, за вымогательство — до пяти лет или до 500 тыс. руб. штрафа. Эти же преступления, совершенные группой лиц, с применением насилия или в крупном размере, караются заключением на срок до семи лет, а с тяжким вредом здоровью — до 15 лет и штрафом до 1 млн руб.

Штраф до 2 млн руб. или восемь лет лишения свободы предусмотрены за злостное воздействие на информсистемы, телеком сети или сети связи с применением ИИ, совершенное группой лиц, организованной группой, с использованием служебного положения или если действия нанесли крупный ущерб.

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В кодексе ИИ будет определен как «комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека».

Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, по поручению которого был разработан законопроект, уточнил, что документ проходит межведомственное согласование и может быть доработан.

В пояснительно записке к документу сказано, что в 2024 году ущерб от дистанционных хищений составил 197,5 млрд руб., в 2023 году — 133 млрд руб.

Ранее депутаты подготовили законопроект, в котором предлагают при вынесении приговора по уголовным делам считать использование ИИ в преступных целях отягчающим обстоятельством.