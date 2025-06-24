Совет по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России (ТПП) и Ассоциация больших данных (АБД) выразили обеспокоенность проектом постановления правительства, вводящим плату в 4,94 руб. за каждое обращение бизнеса к инфраструктуре электронного правительства (ЭП), включая систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо палаты и позицию ассоциации, направленные в Минцифры.

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ТПП указывает, что платный доступ увеличит издержки для банков, страховщиков, операторов связи и маркетплейсов, использующих СМЭВ для проверки данных клиентов и продавцов. Особенно пострадает электронная коммерция: автоматическая проверка статуса индивидуальных предпринимателей и самозанятых на маркетплейсах станет дороже, что может привести к перекладыванию затрат на продавцов или снижению контроля, угрожая прозрачности рынка.

Совет также критикует отсутствие прозрачной методики расчета тарифа, наличие единого провайдера-государства, что равносильно монополии, и норму о введении пеней за просрочку оплаты запросов, считая их чрезмерными.

Представитель АБД отметил, что единый тариф игнорирует различия между обязательными и необязательными данными, а биллинг не учитывает качество услуг. ТПП подчеркивает риски для ИТ-отрасли: плата за доступ к API увеличит себестоимость SaaS, CRM и ERP-систем, снижая конкурентоспособность российских разработок вопреки импортозамещению.

ТПП предлагает снять проект с рассмотрения, провести обсуждение с бизнесом, ввести мораторий на платный доступ и обеспечить бесплатный анализ данных для компаний, выполняемых по закону. АБД рекомендует пилотировать тарифы на нагруженных системах, начиная с платежных государственных информсистем.

В Минцифры изданию объяснили, что проект направлен на снижение избыточной нагрузки на СМЭВ, где коммерческий трафик вырос втрое за три года, достигнув около 30 млрд запросов в год. Представитель министерства отметил, что обратная связь, включая письмо ТПП, изучается, и итоговый документ пока не утвержден. Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко добавил, что срок внесения проекта на утверждение правительства — 7 июля.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов заявил «Ведомостям», что реализация инициативы отбросит цифровизацию назад. Представитель Wildberries считает проект недоработанным, подчеркивая, что запросы обязательны для соблюдения законодательства. Ведущий руководитель проектов EvApps Дмитрий Ентин предупредил, что плата увеличит затраты на биллинг и мониторинг, что ударит по стартапам.