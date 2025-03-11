В Ассоциации больших данных (АБД) заявили, что перечень случаев, в которых мобильные операторы должны передавать обезличенные геотреки государству, является избыточным. Там считают, что это позволит властям запрашивать у операторов информацию о местонахождении и передвижении абонентов практически в любом случае. Стоит отметить, что данные о местоположении относятся к тайне связи, а анонимизировать их очень трудно, если вообще возможно.

АБД объединяет «Яндекс», VK, «Сбер», «Газпромбанк», «Т-банк», «Россельхозбанк», «МегаФон», «Ростелеком», «Билайн», МТС, ВТБ, Avito, HeadHunter, Центр стратегических разработок и Аналитический центр при правительстве России.

Ассоциация представила отзыв на законопроект, в котором указаны случаи, позволяющие властям запрашивать у операторов геотреки абонентов и дополнительную информацию.

К таким случаям относятся угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, прогнозирование эпидемий, противодействие терроризму, введение чрезвычайного положения или карантина, а также получение информации о туристических и миграционных потоках.

Однако обезличенные персональные данные абонента мобильной связи должны включать идентификатор (уникальный код, используемый для распознавания конкретного абонента или пользователя в системе), год рождения, пол, гражданство, местоположение, включая информацию об изменении местоположения абонента с определенной периодичностью, с возможностью определения местоположения абонента даже в метрополитене.

При этом бизнес обязан передавать предварительно обезличенные персональные данные своих клиентов согласно поправкам к закону «О персональных данных», принятым в августе 2024 года. Местом сбора этой информации будет государственная информационная система.

В то же время в законе не предусмотрено получение согласия пользователей на передачу данных. Доступ к информации в первый год после размещения получат только госструктуры, а потом и все те, которые будут одобрены правительством.

В АБД считают, что проект постановления даст властям полномочия запрашивать у операторов данные практически в любых случаях. Для всех пунктов в перечне, в том числе «для проведения статистических, научных и иных исследований», необходимо предоставлять информацию о местоположении абонента и в связке с его идентификатором.

В Ассоциации подчеркивают, что при дополнительной обработке данных эта информация позволяет идентифицировать человека.

При этом в Минцифры заверили, что речи об отслеживании местоположения граждан не идет. «Благодаря обезличенным данным государство сможет принимать более эффективные решения. Например, понять, какие станции метро наиболее загружены и в какое время, где нужно уменьшить интервал между поездами, где есть потребность в строительстве школ, детсадов и т. д.», — добавляют там.

Даже если идентификатор абонента формально обезличен (например, заменен случайным кодом), геолокация с указанием периодически посещаемых мест способна сформировать уникальные «цифровые следы», поясняет Евсеев.

Исследования показывают, что всего нескольких точек местоположения с указанием времени посещения достаточно для того, чтобы с высокой точностью выявить конкретного человека, особенно если имеются дополнительные сведения о его повседневной активности, маршрутах и перемещениях, добавляет он.

При этом российский закон о персональных данных определяет обезличивание как процесс, исключающий возможность идентифицировать субъекта без дополнительной информации.

Поэтому если какая-то дополнительная информация окажется доступной (публичные реестры, информация из соцсетей или утечки баз данных), то формально обезличенные данные могут перестать быть таковыми, подчеркивают юристы.