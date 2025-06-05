Инвестиции в рекламу на российских онлайн-платформах и маркетплейсах резко выросли в первом квартале 2025 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка. При этом в 2024 году, по данным Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР), объем рекламы в сегменте составил 381 млрд руб., показав рост на 130%, отмечает газета.

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В «Авито Рекламе» изданию сообщили, что в первые три месяца 2025 года рекламодатели увеличили инвестиции в имиджевые кампании на «Авито» на 56% год к году. По данным Ozon, за этот же период инвестиции внешних рекламодателей в рекламу на маркетплейсе выросли более чем в два раза год к году. Там отметили, что наиболее часто рекламу у них размещают банки, цифровые сервисы, застройщики и операторы связи.

Рост инвестиций в имиджевые кампании в первом квартале также подтвердили в Wildberries & Russ, но абсолютные значения не назвали. В «Яндекс Маркете» оценивают рост доли рекламной выручки от оборота в 6,8% в первом квартале. «Яндекс Маркет» зафиксировал увеличение доли рекламной выручки до 6,8% от оборота и рост брендовых запросов на 59% на платформе и на 29% в поиске «Яндекса» после запуска единой рекламной платформы для экосистемы компании.

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Участники рынка связали такой рост рекламы на маркетплейсах с ростом их популярности, усилением конкуренции и развитием алгоритмов. В АРИР прогнозируют, что в этом году рост сегмента составит 40–60%. Гендиректор Easy Commerce Сергей Абрамов считает, что объем инвестиций в рекламу на маркетплейсах и в онлайн-ретейле в 2025 году достигнет 613 млрд руб. по сравнению с 363 млрд в 2024-м.