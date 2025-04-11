Объем рекламы, размещаемой на маркетплейсах, по предварительным данным, достиг 380 млрд руб. в 2024 году. Об этом сообщил президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Сергей Пискарев, передает ТАСС. Четыре года назад этот показатель составлял 22 млрд руб.

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По сравнению с прошлым годом объем рынка интернет-рекламы на маркетплейсах вырос на 130%. Пискарев отметил, что доля маркетплейсов на рынке интернет-рекламы с 2021 года увеличилась с 5% до 28%.

По данным Mediascope, которые привел глава ассоциации, в 2024 году ежемесячно маркетплейсами пользовалось примерно 79% населения России, а ежедневно на них заходят 48% россиян.

«Корректность системы измерений, к сожалению, в области маркетплейсов еще не отработана. Допустим, по 2023 году официальная цифра была 163,5 млрд, но вилка плавала от 150 до 220 млрд. Но мы ориентируемся на данные АРИР (Ассоциации развития интерактивной рекламы)», — сказал Пискарев на заседании Комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере.

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Ранее АКАР сообщила, что суммарный объем рекламного рынка в России в 2024 году составил 903,6 млрд руб. Этот показатель на 24% больше, чем в 2023-м.