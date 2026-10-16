Новые требования к научным разработкам могут затруднить получение налоговых льгот российскими компаниями, в том числе производителями продукции для замены импорта. Бизнес и юристы раскритиковали проект Минэкономразвития, который меняет порядок признания расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). В ведомстве сообщили Forbes, что дорабатывают документ с учетом замечаний.

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Одна из задач поправок — расширить круг компаний, которые могут применять повышающий коэффициент к расходам на НИОКР. Сейчас для этого требуется новизна мирового уровня, поэтому разработка отечественного аналога зарубежного продукта сама по себе не дает права на льготу. Однако предложенная Минэком редакция вводит новые условия, выполнение которых, по мнению критиков, может оказаться затруднительным.

Проект требует, чтобы разработка создавала новый для российского рынка продукт или процесс, предполагала решение научной либо технической неопределенности и сопровождалась техническим заданием или программой с дополнительными сведениями. В юридической фирме «Аснис и партнеры» считают, что вместо снижения административных барьеров ведомство усложняет критерии признания затрат.

Особые вопросы вызывает требование описывать неопределенность, которую должна устранить разработка. По словам адвоката «Аснис и партнеры» Павла Солянко, действующие нормы и государственные стандарты не предусматривают обязательного оформления такого раздела. Директор аудиторско-консалтинговой фирмы «Профессионалы» Алексей Пономарев предупреждает, что под новые требования может не попасть значительная часть промышленных проектов, документация по которым составлена по ГОСТам. Дополнительные процедуры способны увеличить расходы предприятий и осложнить взаимодействие с налоговой службой, отмечает вице-президент Торгово-промышленной палаты Денис Французов.

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Неоднозначно сформулирован и критерий новизны. Например, предприятие может самостоятельно разработать оборудование взамен импортного, но не получить льготу, если аналогичную продукцию уже выпускает другой российский производитель. Это, по мнению Пономарева, создает противоречие между налоговой политикой и промышленными мерами поддержки: работы, на которые компания получила бюджетную субсидию, могут не пройти квалификацию для налогового стимулирования.

Юристы также критикуют предложение сделать экспертизу обязательной для всех проектов. Сейчас компании могут обходиться без внешней оценки, если обоснованность расходов не вызывает вопросов. Директор Центра налоговой политики Александр Груздев отмечает, что экспертиза потребует дополнительных затрат, но при этом позволит заранее подтвердить право на льготу и снизить вероятность доначислений и штрафов.

Минэкономразвития заявило, что уточняет положения об устранении научной и технической неопределенности совместно с заинтересованными сторонами. В обновленную версию также включили возможность учитывать создание средств производства и другие виды разработок, в том числе в ИТ и искусственном интеллекте. Кроме того, ведомство предусмотрело поэтапный учет некоторых расходов, чтобы компаниям не приходилось ждать завершения длительных проектов для применения льготы.

Минэк рассчитывает, что поправки сделают налоговый механизм доступнее и предсказуемее. Представители бизнеса и юридического сообщества считают, что для этого критерии необходимо увязать с действующими стандартами и правилами бюджетного финансирования разработок.

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