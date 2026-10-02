В России запустили программу, которая предлагает коммерциализировать научные разработки через создание самостоятельных технологических компаний. Сейчас в работе находятся девять проектов, примерно половина из них предполагает создание нового технологического бизнеса. Как рассказали «Инку» создатели программы, по части проектов сделки находятся на стадии подписания, а детали некоторых разработок организаторы пока не раскрывают из-за их закрытого характера.

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Модель развивает АНО «Университет предпринимателей» — совместный проект Агентства стратегических инициатив (АСИ) и правительства Москвы. В отличие от классической схемы, при которой научная разработка передается конкретному заказчику, здесь вокруг технологии пытаются собрать отдельный бизнес: научную команду, индустриального партнера и инвестора.

Проект может начинаться с двух сторон. Бизнес формулирует технологическую задачу, под которую ищут научную разработку и команду. Либо отправной точкой становится сама технология — тогда для нее ищут потенциального заказчика и инвестиционную модель.

Если разработка имеет потенциал для самостоятельного продукта, вокруг нее может быть создана отдельная компания. Она получает права на коммерческое использование технологии, привлекает финансирование и может работать сразу с несколькими клиентами. Для научной команды это означает возможность получать не только лицензионные платежи, но и долю в создаваемом бизнесе.

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По словам представителей «Университета предпринимателей», среди наиболее востребованных направлений программы — новые материалы и химия, а также биомедицина. Другие интересные сферы — микроэлектроника, беспилотные системы, транспорт и логистика. По замыслу программы, в результате коммерциализации должна появляться не просто внедренная технология, а самостоятельный актив — компания с интеллектуальной собственностью, продуктом и выручкой.

Уже сейчас в контуре программы находится около 1,5 тыс. научных разработок, более 30 индустриальных партнеров и 10 инвестиционных фондов, включая венчурные и корпоративные.

В частности, участники программы работают над российскими компонентами для автомобильных камер, системами обнаружения малых беспилотников, процессорами для задач искусственного интеллекта, считывателями для транспондеров и системами связи для высокоскоростных магистралей. Среди медицинских проектов — технология создания 3D-моделей по медицинским снимкам для последующей печати индивидуальных протезов.

Одним из инструментов программы должны стать технологические мастерские. Как раз в них проект начинается не с конкурса идей, а с конкретного запроса бизнеса или перспективной научной разработки. Сама команда определяет уровень готовности технологии, потенциальный рынок, формат доработки и необходимое финансирование.

«Сегодня бизнес конкурирует не только за рынки и потребителя, но и за технологии, которые могут определить его положение через десятки лет. При этом сама по себе сильная разработка еще не создает экономической стоимости. Она становится активом, когда вокруг нее появляется бизнес-процесс: инвестиции, производство, интеллектуальная собственность, спрос и возможность масштабирования. Важно, чтобы этот цикл развивался внутри страны — чтобы на базе отечественных разработок создавались компании, росла их капитализация, появлялись новые рынки и технологические лидеры. Именно такие компании сегодня формируют основу экономики будущего», — отметил генеральный директор АНО «Университет предпринимателей» Николай Долгих.

Сам «Университет предпринимателей» существует с 2025 года. Изначально его модель строилась вокруг мастерских на базе ведущих вузов, где предприниматели, ученые и студенты вместе разрабатывали продукты для реального бизнеса. В сентябре 2025 года программа стартовала в восьми вузах и включала 20 мастерских.

Теперь акцент смещается от самой разработки к ее дальнейшей экономике: кто будет владеть технологией, кто профинансирует ее доведение до рынка и может ли вокруг нее возникнуть самостоятельная компания.

Что это значит для бизнеса

Для промышленной компании такая модель потенциально позволяет получить технологию не как разовую разработку под себя, а как продукт, который можно развивать вместе с научной командой и инвесторами. Для ученых это возможность участвовать в создании бизнеса вокруг собственной интеллектуальной собственности, а для инвесторов — получать доступ к проектам еще на стадии технологической разработки.

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