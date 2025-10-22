Рынок коммерческих и государственных тендеров на digital- и маркетинговые услуги в 2025 году сократится на 3–7% по количеству проектов, однако их общий бюджет может увеличиться на 5–7%. Такой прогноз содержится в аналитике сервиса «Рейтинг Рунета», с которой ознакомился «Коммерсантъ».

В 2024 году стартовая стоимость подобных проектов достигла 33,56 млрд руб. против 33,01 млрд руб. годом ранее, а число тендеров увеличилось с 11,5 тыс. до 12 тыс. Основной причиной грядущего снижения активности аналитики называют макроэкономическое давление. Операционный директор «Рейтинг Рунета» Анатолий Денисов объясняет: ключевая ставка Центробанка на уровне 17% (на конец октября) вынуждает предприятия консолидировать расходы и урезать инвестиции в продвижение.

Участники отрасли фиксируют смещение приоритетов заказчиков. Гендиректор D-Agency Игорь Демидов отмечает стремление клиентов передавать весь объем работ единственному подрядчику «под ключ» вместо распределения между несколькими исполнителями. Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин добавляет, что значительная доля контрактов переходит в формат прямых договоров, информация о которых не публикуется.

Несмотря на сокращение количества торгов, совокупная стоимость останется стабильной или продемонстрирует рост. Директор по развитию «РДТех» Евгений Осьминин связывает это с появлением консолидированных лотов: организации предпочитают, чтобы максимум задач решал один исполнитель.

Увеличение средних бюджетов вызвано усложнением требований. Заместитель исполнительного директора ЦК НТИ по большим данным МГУ Гарник Арутюнян поясняет, что современным предприятиям необходима не просто цифровая представленность, а сквозная аналитика, автоматизация процессов и комплексная интеграция маркетинга. Готовность оплачивать измеримые результаты и сотрудничество с единым партнёром повышает средний чек проекта.