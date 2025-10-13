Индивидуальные предприниматели (ИП) становятся основной формой ведения бизнеса в ИТ-отрасли на фоне сокращения числа обществ с ограниченной ответственностью (ООО). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Т-Бизнеса». Трансформация ИТ-рынка в сторону проектной работы, гибкая налоговая модель и минимальные издержки делают статус ИП наиболее привлекательным, отмечается в документе.

Freepik

За восемь месяцев 2025 года количество регистраций ИП в сфере информационных технологий увеличилось на 12% относительно аналогичного периода предыдущего года. Годом ранее прирост достиг 11%. Совокупный рост за два года составил 60%.

Одновременно регистрации новых ООО в ИТ демонстрируют отрицательную динамику: снижение на 7% за восемь месяцев текущего года и на 13% — за аналогичный период 2024 года. Суммарное сокращение числа новых обществ достигло почти 19%.

Количество действующих компаний с августа 2023 года по август 2025 года увеличилось неравномерно: индивидуальных предпринимателей стало больше на 25%, обществ — только на 6%.

В Минцифры подчеркнули, что налоговые льготы для ИТ-компаний не действуют для индивидуальных предпринимателей. Аккредитованные организации платят налог на прибыль по ставке 5% вместо 25%, их специалисты получают отсрочку от срочной службы и доступ к ИТ-ипотеке. Ведомство не фиксирует тенденции к уменьшению числа ИТ-компаний, указывая на стабильный поток заявок на аккредитацию.

Столица концентрирует наибольшую долю ИТ-предпринимательства: в 2025 году в Москве зарегистрировано 36,7% новых ООО и 13,9% ИП в отрасли. Среди регионов лидерами по приросту обществ стали Ямало-Ненецкий автономный округ с динамикой 250%, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Кировская область. По регистрациям ИП выделяются республики Тыва, Хакасия и Калмыкия. Руководитель сегмента «Старт бизнеса» в «Т-Бизнесе» Дмитрий Трофимов связывает активность в регионах с предоставлением налоговых преференций.