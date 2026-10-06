Российские компании резко увеличили активность на денежном рынке Московской биржи. За январь–сентябрь 2026 года совокупный объем сделок юрлиц составил 317,7 трлн руб., что на 49% превышает результат годичной давности. Число компаний — участников торгов выросло на 10%, до более чем 11 000.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Корпоративный бизнес теперь формирует почти четверть оборота этого сегмента: в среднем на его сделки приходится 1,7 трлн руб. в день, или 24% торгов. Средняя открытая позиция юрлиц достигла 3 трлн руб., увеличившись за год на 35%. География участников охватывает более 90% российских регионов.

Деньги на бирже компании в основном используют на коротком горизонте. Средний срок размещения составил 1,9 дня, привлечения средств — 3,5 дня. Такая структура операций указывает на использование денежного рынка прежде всего как инструмента оперативного управления ликвидностью, а не долгосрочного финансирования.

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Условия на рынке в течение года менялись вслед за процентными ставками. В среднем стоимость сделок отличалась от ключевой ставки на 0,26 п. п., а разрыв между ставками по привлечению и размещению составлял всего 0,03 п. п. В июле и сентябре рыночные ставки большую часть времени находились выше ключевой.

Компании расширяют и использование биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФов) денежного рынка. С января по сентябрь число юрлиц, инвестировавших в такие инструменты, выросло на 20%, до 1300. Фонды становятся еще одним способом разместить временно свободные средства без существенного увеличения горизонта вложений.

При этом практически весь корпоративный поток проходит через профессиональных участников: на них приходится 99% клиентов-юрлиц. Рост оборота и числа участников показывает, что денежный рынок становится для бизнеса более востребованным инструментом ежедневного управления краткосрочными остатками и потребностью в финансировании.

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