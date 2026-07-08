Мосбиржа начнет использовать инструменты на базе искусственного интеллекта для выявления сделок с признаками манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации. Об этом площадка сообщила 8 июля. Предполагается, что ИИ поможет быстрее находить подозрительные операции, повысить качество внутреннего контроля и в перспективе укрепить доверие участников к организованным торгам.

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Речь идет не о «роботе-полицейском», который будет сразу блокировать сделки, а скорее о дополнительном аналитическом слое для комплаенса. Алгоритмы будут искать аномалии в торговом поведении и помогать бирже отбирать кейсы, которые уже потом будут разбирать специалисты.

По словам старшего управляющего директора по комплаенсу и этике бизнеса площадки Ирины Грековой, подключение ИИ-ассистентов и более глубокая автоматизация процессов в ближайшие годы помогут экспертам сэкономить время и сосредоточиться на анализе сложных случаев.

В последние месяцы тема стала особенно чувствительной: весной ЦБ выявил схему манипулирования акциями через телеграм-каналы, связанные с PFL Advisors, а затем регулятор сообщил, что проверяет и другие похожие эпизоды.

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Для рынка это попытка автоматизировать трудоемкую и дорогую работу по отслеживанию возможных манипуляций. Чем больше на бирже частных инвесторов, алгоритмической торговли и спорных схем, тем выше спрос на инструменты, которые умеют быстро находить подозрительные паттерны в массивах сделок. Если эксперимент Мосбиржи сработает, участникам рынка будет сложнее списывать резкие движения котировок на обычное совпадение.

Что это значит для бизнеса

Для бизнеса и эмитентов это означает, что биржа будет внимательнее смотреть на подозрительные сделки, следовательно, возрастут требования к внутреннему контролю, работе с инсайдерской информацией и коммуникации с инвесторами.

Для брокеров, инвестплатформ и команд по связям с инвесторами это тоже плохая новость для серой зоны: схемы разгона бумаг через аффилированные каналы, синхронные покупки перед новостями и прочие «странные совпадения» станет сложнее маскировать под обычную рыночную активность.

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