Российский рынок информационной безопасности в 2025 году замедлил рост после нескольких лет бурного расширения. Согласно оценке SecPost, совокупная выручка профильных компаний увеличилась на 12,7% — до 387,9 млрд руб. Для отрасли, которая еще недавно росла двузначными темпами на волне импортозамещения и всплеска киберугроз, это стало заметным охлаждением рынка.

Фактическая динамика оказалась слабее ожиданий рынка. Ранее аналитики прогнозировали прибавку на уровне 20–25%, однако компании столкнулись с более жесткими условиями: клиенты стали осторожнее распоряжаться бюджетами и сокращать лишние расходы. Теперь бизнес чаще покупает не комплексные экосистемы защиты, а только те решения, без которых невозможно поддерживать базовую безопасность.

Крупнейшие игроки по-прежнему контролируют значительную часть рынка. Почти 48% всей выручки обеспечили пять лидеров — «Лаборатория Касперского», «Газинформсервис», Positive Technologies, ГК «Солар» и BI.ZONE. Компании второго эшелона росли быстрее лидеров, что указывает на усиление конкуренции и постепенное перераспределение контрактов.

Одна из главных причин — жесткая экономия заказчиков. Высокая стоимость заемных денег, снижение инвестиционной активности и попытки сократить постоянные расходы заставляют компании пересматривать ИТ- и ИБ-бюджеты. Многие проекты модернизации были перенесены, а новые закупки проходят значительно дольше и тщательнее.

Читайте также ИБ по-русски: от стартапа до архитектора комплексной кибербезопасности

Если раньше заказчики ориентировались на наиболее функциональные решения, то теперь приоритетом стало соотношение цены и практической пользы. Рынок сместился в сторону более дешевых решений, сервисной модели и аренды функций защиты вместо дорогостоящего внедрения собственных систем.

Дополнительным фактором стало распространение решений с открытым исходным кодом. Такие продукты дешевле коммерческих аналогов на 30–60%, поэтому компании все чаще выбирают их как инструмент сокращения затрат. Недостаток у этого подхода один: для настройки и сопровождения требуется более сильная внутренняя экспертиза.

На темпы роста влияет и ценовая конкуренция среди самих поставщиков. На тендерах участники все чаще снижают цены до минимума, жертвуя маржинальностью ради доли рынка. В результате объем проектов сохраняется, но денежная емкость рынка увеличивается гораздо медленнее, чем раньше.

К выводу об охлаждении рынка пришли и аналитики «Инфосистем Джет»: доля компаний, наращивающих бюджеты на защиту, за год сократилась с 60% до 49%, подсчитали там. Причем сразу до 20% выросла доля тех, кто эти расходы сокращает. В результате протоколы реагирования на инциденты есть лишь у трети (35%) организаций, а восстановить ИТ-инфраструктуру после взлома в приемлемые сроки способны только две из пяти.

Тем не менее отрасль сохраняет потенциал роста. У компаний остается потребность в выполнении требований регуляторов, замене зарубежных решений и защите от растущего числа атак. Эксперты считают, что после периода перегрева рынок переходит к более зрелой модели развития, где нормой станет стабильный ежегодный рост на уровне 10–12%.

