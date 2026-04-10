Российский малый и средний бизнес начал сознательно отказываться от поиска кандидатов с идеальным резюме. В условиях нехватки кадров и рекордно низкой безработицы (2,1%) предприниматели все чаще нанимают людей с перерывами в стаже, женщин после декрета, специалистов, сменивших профессию, и работников старше 50 лет. Такой подход оказался экономически выгоднее традиционного рекрутинга.

Unsplash

Исследование Финансового университета показало, что лояльность таких сотрудников значительно выше. В компаниях, которые нанимают «неидеальных» кандидатов, текучесть кадров составляет всего 18%, тогда как у работодателей, ищущих безупречный опыт — 40%. Кроме того, у таких компаний выше и производительность труда: 5,8 рубля выручки на один рубль затрат на персонал против 5 рублей у сторонников жесткого отбора.

Главная причина успеха кроется в мотивации и гибкости. Малый бизнес может предложить сотрудникам неполный рабочий день или индивидуальный график — этого часто не делают крупные корпорации с их автоматизированными системами скрининга резюме. Кандидаты, в свою очередь, воспринимают такой найм как кредит доверия и держатся за рабочее место.

Затраты на поиск и адаптацию «неидеальных» работников обходятся малым предприятиям на 56% дешевле. Эксперты рынка труда подтверждают, что кадровый голод заставил работодателей избавиться от стереотипов. Компании больше не конкурируют за узкий сегмент «золотых» специалистов, а начинают активнее использовать скрытые кадровые резервы.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.