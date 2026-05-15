Российский бизнес ускоренно избавляется от собственных складских операций, передавая их внешним операторам. Участники рынка фиксируют: уже около 10% складской логистики в стране обслуживается по схеме аутсорсинга. Основные драйверы — заградительная стоимость заёмного финансирования, непредсказуемый потребительский спрос и хронический дефицит качественных складских площадей, сообщают «Известия».

В основе тренда — модель 3PL (third party logistics): сторонний оператор принимает на себя хранение, грузообработку и доставку. Для компаний, выстраивающих продажи через маркетплейсы и онлайн-каналы, такая схема оказывается заметно дешевле и гибче, чем поддержание собственной инфраструктуры.

По данным источника в отрасли, объем российского рынка 3PL за прошлый год вырос на 19% — с 547 млрд руб. в 2024 году до 652,6 млрд руб. в 2025-м. В 2026 году динамика может сохраниться: прогноз — 687,5 млрд руб.

Переход к внешней логистике позволяет компаниям снижать капитальные затраты, быстрее заходить в новые регионы и платить только за фактически обработанные объемы, а не за содержание постоянных мощностей. Активнее всего аутсорсинг осваивают производители, дистрибьюторы, ретейл и e-commerce.

Часть компаний движется дальше — к модели 4PL, при которой оператор берёт под управление всю цепочку поставок целиком, а не отдельные её звенья. Эксперты называют это закономерным развитием рынка при сохранении высоких ставок аренды и стоимости персонала.

При этом полного вытеснения собственной логистики не происходит: крупный продовольственный ретейл, например, продолжает наращивать собственные мощности. Преобладает гибридная конфигурация — стратегический контроль над поставками остается внутри компании, а операционно затратные функции (хранение, маркировка, упаковка, обработка возвратов) передаются на сторону.

Главный риск модели — зависимость от надежности оператора: сбой в его работе или нехватка мощностей в пиковый период напрямую транслируется в проблемы с поставками и потерю клиентской лояльности.

Для конечного покупателя рост 3PL в целом означает плюс: операторы обеспечивают более предсказуемые сроки доставки, меньше ошибок в заказах и расширение географии продаж — в том числе в регионах за пределами столичной агломерации. Сам рынок при этом постепенно уходит от классической модели склада-посредника к цифровым платформам управления логистикой с аналитикой и интеграцией в ИТ-инфраструктуру клиентов.

