Аренда качественных складов в Московском регионе продолжает снижаться после нескольких лет роста. По итогам 2026 года средневзвешенная ставка на сухие склады класса, А составит 9000–9500 руб. за квадратный метр в год без НДС и операционных расходов, говорится в исследовании IBC Real Estate. Это на 9,5–14,3% ниже уровня прошлого года.

По оценке компании, давление на цены усиливает рост свободных складов: их рост к концу года может достичь 9%. На этом фоне реальные ставки в ряде сделок окажутся ниже заявленных.

Схожий прогноз дают и другие консультанты. В NF Group ожидают снижение средней ставки с 10 900 до 10 000 руб. за квадратный метр. В CMWP прогнозируют коррекцию с 10 800 до 10 000 руб. В Bright Rich | Corfac International допускают более сильное снижение — до 9500 руб.

Участники рынка подтверждают изменение тренда. В «СТС Логистикс» сообщили, что уже получают предложения по ставке 9000–9500 руб. за квадратный метр. По оценке компании, дальнейшее снижение приблизит рынок к демпингу, когда арендные ставки перестанут покрывать затраты на строительство и обслуживание кредитов. При этом к концу года могут появиться сделки на уровне 8000 руб.

Ставки снижаются четвертый квартал подряд. По данным IBC Real Estate, в январе—марте показатель сократился на 25% год к году и на 6,7% по сравнению с декабрем — до 9800 руб. Ниже отметки 10 000 руб. рынок в последний раз находился в первом квартале 2024 года.

NF Group оценивает снижение за первый квартал в 15% год к году и 4% квартал к кварталу — до 10 500 руб. В CMWP фиксируют падение на 16% и 6% соответственно, до 10 157 руб., при этом более половины предложений выставлены ниже 10 000 руб.

Причина разворота рынка — одновременное падение спроса и рост предложения. По данным IBC Real Estate, в первом квартале объем сделок сократился на 47% год к году. На фоне снижения ВВП на 1,8% и стагнации розничной торговли с ростом на 0,5% компании сокращают расходы и откладывают расширение логистики.

Одновременно рынок получил рекордный объем новых площадей. В 2025 году в регионе ввели 3,2 млн кв. м складов, из которых 1,9 млн кв. м пришлись на спекулятивные проекты без заранее найденного арендатора. В первом квартале 2026 года ввод вырос еще на 41%, до 723 тыс. кв. м. До конца года ожидается запуск еще 2,3 млн кв. м, из которых 1,9 млн составят спекулятивные объекты.

