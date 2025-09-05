Ведущие деловые объединения России направили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с критикой инициативы по снижению порога выручки для уплаты НДС с текущих 60 млн руб. в год. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Против выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП, представляет интересы крупного бизнеса), «Опора России» (объединяет малые и средние предприятия, МСП) и Торгово-промышленная палата (ТПП).

Инициатива обсуждается в правительстве. До 1 декабря кабмин должен редставить предложения по корректировке размера дохода, по достижении которого они признаются плательщиками НДС, и проработать поэтапный отказ от применения ими упрощенной системы налогообложения (УСН) для торговых организаций и индивидуальных предпринимателей.

В частности, рассматривается снижение порога для уплаты НДС до 30 млн руб. или его полное обнуление, сообщили газете два источника, знакомых с обсуждением. Представитель Минэкономразвития подтвердил проработку вопроса с Минфином как головным исполнителем.

Авторы письма аргументируют, что такие изменения повысят фискальную нагрузку на микробизнес, использующий УСН, что вызовет риски монополизации рынков крупными игроками, снижения инвестиций и роста административных издержек. В торговле это может привести к удорожанию товаров для потребителей и закрытию точек в малых населенных пунктах, где рентабельность зависит от УСН.

Кроме того, бизнес столкнется с кассовыми разрывами из-за уплаты НДС по отгрузке, особенно при высокой ключевой ставке, что спровоцирует налоговую недоимку. Предприятиям микробизнеса также придется привлекать сторонних специалистов для ведения учета и отчетности по НДС, что повлечет дополнительные издержки.

По словам президента «Опоры России» Александра Калинина, предложение исходит от компаний, желающих зачесть НДС от поставщиков, но нагрузка ляжет на микробизнес со средней выручкой около 2,5 млн руб. в месяц.

С 2025 года для предпринимателей и организаций, применяющих УСН были введены новые лимиты. Порог вырос с 200 млн до 450 млн руб. Однако бизнес, чей годовой доход превышает 60 млн руб., обязан уплачивать НДС.