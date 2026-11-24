Национальный совет финансового рынка (НСФР) и Ассоциация больших данных (АБД) добиваются отмены платы за получение обязательных сведений из государственных информационных систем. Соответствующее предложение они направили в Госдуму, пишет «Коммерсант». Инициатива связана с планами МВД взимать с банков по 50 руб. за обращение к базе паспортов. Ведомство рассчитывает, что нововведение обеспечит бюджету дополнительные 120 млрд руб. ежегодно.

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Авторы обращения предлагают закрепить в законодательстве правило: компании не должны платить за информацию, которую обязаны запрашивать в силу закона или нормативных актов. Причем речь идет не только о проверке паспортов, но и о доступе к любым государственным информационным системам.

Проект постановления о введении тарифа МВД подготовило ранее. Согласно документу, каждое обращение банка для подтверждения действительности паспорта будет обходиться в 50 руб. Именно такую сумму ведомство заложило в расчеты дополнительных бюджетных доходов. На прошлой неделе Forbes сообщил, что первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании с представителями банков и госорганов заявил о принятом решении поддержать предложение МВД.

Обсудить отказ от нового тарифа участники встречи, по словам источника «Коммерсанта», были готовы, однако развернутого обсуждения не получилось. При этом другого способа однозначно установить действительность паспорта в электронном виде, кроме проверки по базам МВД через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), у банков сейчас нет, указывает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Кредитные организации оценивают предложенные 50 руб. как сумму, в несколько раз превышающую стоимость стандартного обращения через СМЭВ и запроса к цифровому профилю гражданина.

Дополнительные расходы банков могут в итоге отразиться на тарифах для клиентов, предупреждает Аксаков. Еще один риск — сокращение проверок, направленных на выявление мошенничества. Если каждое обращение станет платным, кредитные организации могут отказаться от части запросов, которые не являются обязательными по закону, но помогают выявлять подозрительные операции. Это ослабит меры противодействия мошенничеству, считает депутат.

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Похожую позицию ранее высказывала Ассоциация банков России. Она предлагала оставить кредитным организациям бесплатный доступ к государственным информационным системам в тех случаях, когда этого требуют законодательство или нормативные акты Банка России. Плату за запросы, не связанные с исполнением обязательных требований, ассоциация допускала устанавливать только по согласованию с регулятором. Аксаков рассчитывает, что профильные ведомства и банки смогут договориться о механизме, который не увеличит расходы потребителей финансовых услуг.

Глава НСФР Андрей Емелин указывает, что принятие постановления не отменит действия закона: если нормативные акты будут противоречить друг другу, правительственный документ потребуется скорректировать. В качестве примера он привел регулирование массовых автоматических вызовов, для которых уже действует бесплатный порядок взаимодействия с коммерческими организациями. По мнению Емелина, распространять такой принцип на государственные информационные системы еще логичнее.

В АБД отмечают, что введение тарифов затронет не только банки, но и операторов связи, а также другие компании, которым предписано проверять данные клиентов. Поскольку отказаться от таких процедур они не могут, дополнительные затраты способны привести к удорожанию цифровых услуг и ограничить их доступность для населения. При этом заменить сервис МВД для электронной проверки паспортов полноценным альтернативным решением пока нельзя. Поэтому ассоциация предлагает установить единое правило для всех государственных информационных систем: обязательное получение или проверка сведений по требованию государства не должны становиться платной услугой для бизнеса.

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