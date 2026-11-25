Минэкономразвития подготовило поправки, которые должны упростить для бизнеса получение налоговой льготы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Законопроект с изменениями в ст. 262 Налогового кодекса внесен в правительство, сообщил первый замминистра экономического развития Максим Колесников на международном форуме Финансового университета.

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Действующий механизм позволяет компаниям учитывать расходы на НИОКР при расчете налога на прибыль с коэффициентом 2 — то есть списывать вдвое больше фактических затрат. Но в прошлом году этой возможностью воспользовались только 68 организаций, отметил Колесников. При этом, по данным ФНС, более 1000 компаний инвестируют в исследования и разработки, а совокупный объем их вложений превышает 160 млрд руб.

Минэкономразвития и Минфин выявили две причины, которые мешают бизнесу применять льготу. Первая — отсутствие в законодательстве четких критериев НИОКР. В результате суды требуют от компаний доказывать мировую новизну разработок. По словам Колесникова, такой подход не учитывает, что из-за санкций многие зарубежные технологии российским предприятиям недоступны, а их адаптация и доработка также требуют исследовательской работы.

В законопроекте предлагается закрепить три признака НИОКР. Работы должны быть направлены на создание или совершенствование продукции либо методов производства, предполагать решение задачи с научной или технической неопределенностью и выполняться по техническому заданию или программе, в которых определены цели и гипотезы исследования.

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Второе ограничение касается сроков учета затрат. Сейчас компании могут списать расходы на НИОКР только после полного завершения работ. Если исследования длятся несколько лет, бизнесу приходится ждать окончания проекта, чтобы учесть затраты при расчете налога на прибыль. Поэтому многие организации не выделяют их в отдельную категорию НИОКР, а проводят как прочие расходы. Минэкономразвития намерено изменить и этот порядок, сообщил Колесников.

На необходимость пересмотра механизма ранее обращали внимание представители «Деловой России» на встрече с президентом Владимиром Путиным. В середине октября глава государства поручил правительству проработать изменения в порядке отнесения затрат бизнеса на НИОКР. Участники встречи отмечали, что действующая налоговая льгота практически не применяется.

Российские компании часто проводят исследования не для создания принципиально новых технологий, а для адаптации уже существующих решений, говорил министр экономического развития Максим Решетников на Петербургском международном экономическом форуме. В частности, предприятиям приходится дорабатывать оборудование иностранных поставщиков, покинувших российский рынок, и заменять материалы и компоненты.

Пересмотр льготы входит в план Минэкономразвития по перезапуску инвестиционного цикла, представленный в середине ноября на комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции». Ведомство предлагает поддерживать не только этап исследований, но и дальнейшее внедрение разработок: изготовление опытных образцов, испытания, поиск первых покупателей и масштабирование производства.

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