Правительство предложило разрешить малому и среднему бизнесу и самозанятым повторно приостанавливать выплаты по кредитам после чрезвычайных ситуаций. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением инициативы. Кабмин также рекомендовал увеличить максимальный срок отсрочки с трех до шести месяцев и распространить механизм на последствия террористических атак.

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала депутатскую инициативу при условии доработки. В частности, заемщикам предлагают предоставить документы, подтверждающие, что они проживали или вели бизнес на территории, где произошла чрезвычайная ситуация. Это необходимо, поскольку фактический адрес деятельности или проживания может отличаться от места регистрации.

Поправки появились после обращений предпринимателей, пострадавших от природных катастроф, включая наводнения в Дагестане, рассказала первый зампред комитета Госдумы по МСП и один из авторов инициативы Альфия Когогина. Позднее возникли новые обстоятельства, которые потребовали расширить первоначальный подход, пояснила депутат. По ее мнению, повторное обращение за кредитными каникулами позволит бизнесу получить дополнительную поддержку после форс-мажора.

Сейчас воспользоваться кредитной отсрочкой можно лишь однажды. Среди обязательных условий — отсутствие введенной процедуры банкротства. Лимиты задолженности для получения льготы различаются в зависимости от категории заемщика: 10 млн руб. для самозанятых, 60 млн руб. для микропредприятий, 400 млн руб. для малого и 1 млрд руб. для среднего бизнеса.

Законопроект предусматривает возможность обратиться за каникулами в течение 60 дней после введения режима ЧС в регионе проживания или работы заемщика. Изменения не затронут страховые компании, инвестиционные фонды, ломбарды и игорный бизнес.

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В пояснительной записке авторы указывают на пробел в действующем регулировании: предприниматель, уже получивший отсрочку, не может оформить ее снова, даже если после этого столкнулся с новым форс-мажором. Между тем летом от атак беспилотников на товарные склады пострадали продавцы маркетплейсов. Власти предоставили им отсрочки по налогам и приостановили выездные проверки, а торговые площадки вводили собственные меры — от компенсаций и скидок до отмены штрафов.

В «Опоре России» считают, что повторные каникулы могут помочь предпринимателям пережить период потери доходов. Однако вице-президент объединения Марина Блудян обращает внимание на сложность подтверждения ущерба: если власти не объявили режим ЧС, заемщику трудно доказать обстоятельства, мешающие обслуживать кредит. Кроме того, сама отсрочка не решает проблему высокой стоимости заемных средств. Среди возможных альтернатив Блудян назвала снижение ставок и списание долгов.

Доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора РАНХиГС Даниил Гоненко отмечает, что отсрочка дает предпринимателям время сохранить работу в период, когда они не могут контролировать внешние обстоятельства. По его словам, это позволяет поддержать не только отдельных заемщиков, но и занятость, предприятия и хозяйственные связи.

Руководитель объединения самозанятых Иван Литвинов предлагает распространить новые правила на предпринимателей, пострадавших еще до вступления закона в силу. По его словам, такие случаи уже возникли с августа, хотя оценить число потенциальных получателей пока нельзя. Для самозанятых последствия ЧС особенно ощутимы: они работают без персонала и зависят от собственного оборудования, материалов и рабочего пространства. Потеря одного из этих ресурсов может полностью остановить их заработок.

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