После атак беспилотников на склады продавцы маркетплейсов столкнулись с трудностями при получении банковской поддержки. Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) обратилась в Банк России с просьбой разъяснить правила реструктуризации долгов и выдачи льготных кредитов. Предприниматели опасаются, что изменение условий действующих займов осложнит получение новых.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В письме от 7 октября, с которым ознакомились «Ведомости», АУРЭК сообщила, что некоторые банки предупреждают предпринимателей о возможных ограничениях при дальнейшем кредитовании после реструктуризации долгов. При этом еще в августе ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а бюро кредитных историй — не учитывать эту процедуру при расчете индивидуального рейтинга заемщиков. В Банке России сообщили, что рассмотрят обращение в установленном порядке.

В опросе Минэкономразвития приняли участие 740 предпринимателей. Из 175 респондентов, которые самостоятельно обратились в банки за поддержкой, 115 (65,7%) получили отказ. Среди 385 ответивших на вопрос о кредитных каникулах 337 сообщили, что банки не предлагали их по собственной инициативе. Недостаточной предоставленную поддержку назвал 261 из 380 опрошенных. Исследование проводилось с 25 сентября по 9 октября 2026 года, а его результаты «Ведомостям» передал гендиректор ООО «Новаторикс» Алексей Никонов.

Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян выделяет несколько причин сложившейся ситуации. Среди них — отсутствие единого механизма подтверждения ущерба, рекомендательный характер указаний ЦБ и то, что часть продавцов не соответствует требованиям программы Корпорации МСП. По его мнению, решить проблему помогут обязательные правила взаимодействия банков с маркетплейсами.

Читайте также Ozon и Wildberries расширили компенсации селлерам после атак БПЛА на склады

В Wildberries подтвердили, что продавцы испытывают трудности с получением кредитов. По словам представителя маркетплейса, некоторые банки сформировали повышенные резервы по кредитам предпринимателей, чье финансовое положение ухудшилось после атак беспилотников. Компания предлагает ввести особый порядок оценки таких заемщиков, чтобы кредиторы могли продолжать финансировать жизнеспособный бизнес. В Ozon на запрос «Ведомостей» не ответили.

При этом реструктуризация кредита в рамках поддержки пострадавших предпринимателей сама по себе не снижает индивидуальный кредитный рейтинг, пояснил гендиректор Объединенного кредитного бюро Михаил Алексин. Однако банки все равно могут учитывать ее при рассмотрении заявок на новые займы. В Национальном бюро кредитных историй добавили, что рекомендации ЦБ по расчету персональных рейтингов не распространяются на юридических лиц.

Как пояснил лидер направления «Финансирование» в «Точка банке» Григорий Мальцев, реструктуризация из-за ухудшения финансового положения заемщика может обернуться уменьшением суммы нового кредита или вовсе отказом в его выдаче. В Сбере, в свою очередь, заявили, что не наблюдают повышенного уровня отказов продавцам маркетплейсов по сравнению с другими отраслями малого бизнеса. Банк рассматривает каждую заявку индивидуально.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.